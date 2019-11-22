Суд потребовал от властей Ростова работать по закону с аварийными домами

В Ростове суд по требованию прокуратуры признал недействительными решения городской межведомственной комиссии, связанные с обследованием аварийных домов на ул. 2-й Баррикадной, д. 2б и в пер. Университетском, 15б. Кроме того, суд обязал администрацию Ростова и департамент ЖКХ и энергетики города организовать работу комиссии в соответствии с законом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Изначально государственная жилищная инспекция Ростовской области направила в администрацию Ростова акты обследований многоквартирных домов по ул. 2-й Баррикадной, д. 2 б и в пер. Университетском, 15 б. В документах было указано, что дома находятся в плохом состоянии и могут угрожать жизни и здоровью граждан. Однако городская межведомственная комиссия не стала рассматривать указанные акты по существу, а объявила о проведении дополнительного обследования домов, при этом жильцов обязали представить дополнительные документы, не предусмотренные законом. Суд установил, что это было сделано незаконно.

Кристина Федичкина