«У меня большой опыт подавления всевозможных ненужных вещей»

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с главными редакторами региональных СМИ. “Ъ-Уфа” подготовил подборку его высказываний.

О скандале вокруг публичных слушаний по проекту бюджета

«У меня вообще большой опыт подавления всевозможных ненужных вещей и уж поверьте, если бы я сам лично давал команды, чтобы кого-то не пускать на слушания, его бы не пустили. Вообще, те люди, которые туда прошли, такой хайп поймали из-за тупости чиновников, что мама не горюй. Там (в Курултае) есть дееспособный руководитель, там есть аппарат. Я сказал: сами занимайтесь, принимайте решение, как это должно быть. Они приняли вот такое решение. Для понимания, там кое-кто уже уволен. Если бы я этим занимался (организацией), ноги бы их там не было, я бы не пустил. С теми, кто хочет повергнуть страну в хаос и свергнуть власть, мне не по пути. Я сам представитель этой власти. Власть никто не дает, власть всегда завоевывают. Любая власть, работая на благо страны, должна себя защищать и обеспечивать развитие страны. Если власть не будет себя защищать, тогда от этой власти ничего не останется. А учитывая, что идет постоянная атака снаружи, как быть-то дальше?».

О назначении первого вице-премьера Андрея Назарова

«В такой большой республике с развитой экономикой нужен премьер-министр. Это должен быть партнер, соратник, человек, который готов работать на все сто, с утра до ночи. При этом это важная должность, здесь ошибаться нельзя. Поэтому я принял решение назначить в качестве первого заместителя премьер-министра Андрея Геннадьевича Назарова. Я принял такое решение, как промежуточное. Предыдущие министры работали год с приставкой „и.о.“ и никто не умер, но зато потом я уверенно каждого из них назначил на должность. Андрей Геннадьевич, на мой взгляд, тоже должен пройти этот этап, который, не думаю, что будет большой. Во-первых, чтобы он сам посмотрел. Важно, чтобы человеку работа нравилась, он горел ею. А Андрей Геннадьевич уже добился определенного успеха в жизни, и, может быть, ему это не нужно. И второе — посмотреть на определенную психологическую совместимость с командой, со мной в том числе. Я же не знаю до конца, какой он сильный организатор в управлении республикой. Поэтому вместе с ним мы взяли определенный промежуток: какое-то время мы посмотрим на него, как на первого заместителя премьер-министра».

О взаимоотношениях с застройщиками

«Когда я приехал и увидел застройку в Уфе, волосы дыбом встали. Когда в центре Уфы строят дома и к нам потом приходят обманутые дольщики — это перебор. Cтроители когда сюда приходят (в Дом республики), у них плач Ярославны: мы не можем, у нас маржа 50 копеек».

«Мы договорились с Ульфатом Мансуровичем (глава администрации Уфы): ни одного разрешения на строительство вы не подписываете до обсуждения на „Стройчасе“. Поэтому пока впереди нас ждет следующая история: все новые разрешения на строительство будут выдаваться здесь. Но что трагично в некотором смысле: на сегодняшний момент выдано несколько сотен разрешений на строительство. Им (застройщикам) не надо ко мне приходить, у них все уже окей: земля в собственности, разрешение на строительство. ...Скрывать не буду: я дал поручение — в середине декабря Уфа (администрация города) и гострой преподнесут мне порядок взаимодействия с застройщиками. После этого я приглашаю крупных застройщиков и начинаю здесь с ними в закрытом режиме общаться».

О частных автобусных перевозчиках Уфы

«Я бы им всем головы потихонечку поправил, но тогда я убью этот бизнес вообще в корень. Признаюсь: я ожидал существенно исправить ситуацию за год, но за год не получится. Полагаю, что в течение следующего года мы будем (иметь) видоизмененную в лучшую сторону историю с транспортом».

О главе госкомтранса Башкирии

«В любой другой ситуации я бы нашего руководителя дорожного хозяйства не просто уволил, я бы его распял, наверно. Он очки поправит и начинает мне рассказывать. Несколько раз я был близок предложить ему другую работу, но он довольно компетентный человек, и в его деятельности я вижу довольно много плюсов. Как бы я на него не кричал, но я вижу, что в нем есть потенциал, что он человек грамотный и хочет исправиться».

Об «умных» автобусных остановках в Уфе

«Я давил на Уфу, чтобы они побыстрее закупили остановки с wi-fi, бегущей строкой, кнопкой вызова полиции. Установили. Молодцы. Но забыли провести коммуникации. ...Люди приходят: где wi-fi, где объявления? Нету. Потому что тупоголовые этого не сделали».

О журналистах

«Добрые журналисты — не журналисты. Тогда вы не будете мне интересны, потому что вы не будете выполнять вашу журналистскую задачу».

О строительстве дельфинария в Уфе

«...То, что слушания (по строительству научного центра с дельфинарием) прошли таким образом — это ужасно. Это глупо. Это удар по республике, городу, нашей команде. ...Я тоже люблю животных, я тоже понимаю, что жить в неволе — это плохо. Но тут же не привезут дельфинов, которых специально для нашего океанариума выловят в Черном море. Скорее всего, это будут особи, которые здесь существуют. И поэтому у меня сейчас двоякое отношение: с одной стороны, я понимаю, что в том месте было бы неплохо поставить объект, в который бы ходили детишки, смотрели и радовались. С другой стороны, такой шум-гам поднялся, и он меня, конечно, смущает. Может быть, я резковато скажу: наше современное „фейсбучное“ общество — такое нервное существо, которое иголочкой ткнешь, оно вздрагивает и начинает раздражаться тысячами проклятий. Там порой очень много эмоций, и просто желание показать себя в той или иной сфере и поймать хайп. Поэтому я не очень верю в искренность и компетентность тех людей, которые утверждают, что мы тут убиваем дельфинов. Поэтому для себя принял решение: если такая потребность есть, я Ульфата Масуровича попрошу, он соберет всю свою команду и проведет встречу с теми, кто хочет с ним поговорить об этой истории».

О разработке шихана Куш-Тау

«Если бы была хоть малейшая возможность не разрабатывать Куштау, я бы на это не пошел. Проблема была не в том, что, как многие любят играть на моем самолюбии, мол, кто-то меня продавил. Это было мое осознанное желание найти решение этой проблемы. Несколько тысяч людей вообще-то там работают, их семьи там живут от этого предприятия («Башкирская содовая компания»). Это тяжелое решение, и оно непросто дается и вокруг этого решения сейчас появилась огромная группа людей. Многие действия, которые сейчас вокруг Куш-тау крутятся, инспирированы людьми, которые заплатили им. Платят другие люди, которые являются конкурентами этой истории».

О сравнении с Казанью

«Его (общественное мнение) всегда формирует узкий круг людей, которые умеют это делать. Раньше «уфимский фейсбук» почитать же страх один! Только одно — полное уныние, мы — лузеры, все у нас плохо: Уфа самый грязный город, Казань сверкает, Москва сверкает, мы здесь лохи и так далее. Вот такая позиция была на тот момент. …Давайте мы будем опираться на то, что у нас никто точно не отнимет: нашу историю, которой нужно гордиться, природу, запасы, предприятия, которые являются мировыми конкурентами».

Булат Баширов