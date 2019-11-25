Автобусы поедут под контролем

В 2020 году в России будет создана единая система контроля за автобусными перевозками: она позволит в онлайн-режиме следить за транспортными средствами, выявляя серых перевозчиков, дистанционно контролируя нарушения ПДД и режим труда-отдыха водителей. Первое время система коснется только междугородных перевозок, впоследствии она распространится на все виды автобусов.

Еще в сентябре 2017 года во время Госсовета в Ульяновске президент Владимир Путин обратил внимание на проблему большого количества серых перевозчиков на рынке. Для решения проблемы в правительстве предложили создать комплексную систему информирования и контроля перевозчиков в междугородном сообщении. Подобная система будет выгодна как государству (значительная часть рынка будет выведена из теневого сектора, повысится собираемость налогов), так и пассажирам (повысятся безопасность и удобство пользования автобусными маршрутами). Президент идею поддержал. Минтранс разработал концепцию единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП). Пилотный эксперт по ее применению проводился с 15 мая по 15 июня 2019 года на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов. На автобусы ставили бортовые устройства системы «Платон» и устройства по продаже билетов и регистрации пассажиров. В ходе пилота удалось протестировать основные функции системы, среди которых мониторинг полного цикла перевозки, объединение информации о перевозке и перевозчиках в единый цифровой след, регистрация пассажиров. Результаты эксперимента Минтранс доложил в июне на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и обеспечению безопасности движения. Президент Владимир Путин поручил запустить систему в рабочем режиме уже по всей стране к 1 декабря 2020 года.

Президент Владимир Путин: «Особую озабоченность вызывают нелегальные перевозки пассажиров, которые часто приводят к авариям. Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизнь граждан. Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах».

В Госавтоинспекции крайне заинтересованы в запуске новой системы. Во-первых, она позволит более точно анализировать все поступающие данные и формировать рекомендации для организации безопасного движения. К примеру, если видно, что автобусы регулярно попадают в аварию на одном и том же конкретном перекрестке, то маршрут можно откорректировать и исключить тем самым риски попадания в ДТП. Наряды ДПС можно переориентировать на работу по основным маршрутам движения автобусов, используя для этого данные из системы.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В онлайн-режиме можно будет дистанционно видеть различные нарушения, например превышение скоростного режима. Сегодня регистрируются случаи, когда водители автобусов разгоняются до 110–130 км/ч, хотя по ПДД максимальная разрешенная для них скорость даже на автомагистралях — 90 км/ч. Подобные системы контроля уже функционируют на базе региональных навигационно-информационных систем (РНИС), но их действие ограничивается региональными, внутригородскими и муниципальными перевозками. Именно на междугородных перевозках наибольшая тяжесть последствий при ДТП, обращают внимание в Госавтоинспекции: заполненные людьми автобусы двигаются на больших скоростях по оживленным трассам, и в случае аварии калечится или погибает большое количество пассажиров.

Аварийность с участием автобусов Виды перевозок Количество ДТП* Изменения в 2018 году Тяжесть последствий в ДТП Внутригородская 5544 6,72 2 Пригородная 769 14,95 5 Междугородняя 428 36,31 8,6 Международная 19 -13,64 Межрегиональная 105 38,16 7,2 открыть таблицу в новом окне *- данные ГУОБДД МВД России за 10 месяцев 2019 года

Начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Чипурин говорит и о перспективных направлениях применения системы мониторинга. К ней можно подключить бортовые компьютеры автобусов, чтобы дистанционно видеть неисправности, угрожающие безопасности движения (например, чрезмерный износ тормозных колодок, неработающая антиблокировочная система, неисправность световых приборов). Еще одна важная тема — контроль за переработками и усталостью водителей. Тахографы на автобусы сегодня уже ставят: новая информационная система могла бы аккумулировать сведения с этих бортовых устройств и передавать в подразделения. Уже ведутся разработки систем, позволяющих контролировать состояние водителей через камеры по состоянию глаз. Применение дистанционных форм контроля за автобусами и их водителями позволит точечно реагировать на предотвращение угроз жизни и здоровью граждан. В условиях сокращения сотрудников Госавтоинспекции применение указанной системы контроля может повысить эффективность деятельности контрольно-надзорных органов.

Другой возможный вектор развития системы мониторинга — установка обзорных видеокамер в передней и задней частях автобусов. Сотрудники ГИБДД, получив видеозаписи через систему, смогут видеть нарушения в области содержания автодорог (упавшие знаки, сломанные ограждения, неработающие светофоры), а также нарушения ПДД участниками движения (например, выехавший в нарушение правил на встречную полосу автомобиль). Такая практика сегодня уже есть в Москве, где автобусные камеры фиксируют нарушителей на выделенных полосах — на основе фотографий потом выносятся штрафные постановления.

Российская Госавтоинспекция уже направила в Минтранс рекомендации по поводу функционала будущей системы.

Ее создание поддерживают и участники рынка перевозок. «Если мы сегодня сравним количество инцидентов и погибших на транспорте, то на самолете и поезде ездить безопаснее, чем на межрегиональных автобусах,— говорит гендиректор компании “Автопасс” Александр Советников (участник пилотного проекта Минтранса).— Новая система будет выполнять функцию агрегатора данных со всех существующих систем: здесь и камеры Госавтоинспекции, и рамки “Платона”, и бортовые устройства (обязательные с мая 2020 года), и РНИС, и тахографы». Многие участники рынка опасаются, что их заставят ставить на автобусы какие-то следящие устройства за свой счет, но это заблуждение, подчеркивает господин Советников. Анализ всех имеющихся данных поможет выявить нелегального перевозчика: допустим, автобус проезжает под камерой фотовидеофиксации, затем госномер сравнивается с базой данных выданных лицензий. «Если нарушителей будет выявляться много и к собственникам будут применяться штрафы, все больше перевозчиков начнут работать в белую,— отмечает Александр Советников.— Это автоматически отразится и на безопасности движения, ведь добросовестные перевозчики соблюдают все требования: проводят медосмотры водителей, следят за техническим состоянием автобусов, а серые этого не делают».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Конкретики о работе новой системы мониторинга еще нет, отмечает директор объединения автопассажирских перевозчиков (ОАП) Татьяна Ракулова. «Минтранс пообещал участникам рынка и экспертному сообществу предоставить подробности, но пока конкретных документов мы не видели и о возможном эффекте судить сложно,— отмечает она.— Если появится глобальная система мониторинга движения межрегиональных автобусов, то она сильно облегчит работу контролирующим органам — Госавтоинспекции и Ространснадзору. Но сделать вывод о нелегальности перевозки на основании только передвижения транспортного средства невозможно — нужно останавливать и проверять водителей». В ОАП рассчитывают, что для участников рынка новая система не будет слишком обременительной: какие-либо дорогие бортовые устройства в автобусы ставить не придется. «Важно урегулировать вопрос с устройствами ЭРА-ГЛОНАСС, уже установленными на некоторых автобусах, чтобы их можно было использовать в рамках новой системы,— подчеркивает Татьяна Ракулова.— Что касается передачи сведений из тахографов в режиме онлайн, то такая возможность обсуждалась, но пока на уровне обсуждения. Более того, такого оборудования просто физически пока не существует на рынке. Идею по передаче всех сведений в единую систему в режиме онлайн мы поддерживаем, но это не должно быть слишком обременительным для бизнеса».