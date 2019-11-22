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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На развязке КАД с Выборгским шоссе закроют съезды

До середины декабря будут недоступны для проезда два съезда в районе Выборгского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие движения будет действовать в период с 24 ноября по 14 декабря 2019 года. В частности, для проезда будут недоступны съезд с внутреннего кольца на КАД ( Горская –Петербург) и съезд на внутреннее кольцо КАД со стороны Ленобласти.

Закрытие съездов связано с работами по ремонту деформационного шва и барьерного ограждения на развязке КАД с Выборгским шоссе. Подрядчиком является ООО «ЕвроТрансСтрой». Срок выполнения работ может измениться в зависимости от погодных условий.

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