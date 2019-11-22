Из Ростовской области на Украину пытались вывезти 1,5 млн упаковок контрафактных сигарет Play

Сотрудники Ростовского таможенного поста досмотрели груз и обнаружили более 1,5 млн пачек контрафактных сигарет, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Пачки были маркированы товарным знаком Play, право на который принадлежит АО«Донской табак». При этом правообладатель заявил, что ни декларанту, ни производителю упаковки, ни организации, указанной на упаковках в качестве производителя табачной продукции, разрешения на использование товарного знака АО «Донской табак» не давало.

«Упаковка для табачной продукции предположительно могла быть использована третьими лицами для производства нелегальной табачной продукции», — говорится в сообщении.

Товар у перевозившей его организации изъяли. В ее отношении возбудили дело об административном правонарушении по ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Дарья Голякова