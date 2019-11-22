В Ростове под охрану взяли еще шесть объектов культурного наследия

Для еще шести объектов культурного наследия регионального значения в Ростове установили зоны охраны, сообщается на сайте городской администрации. Для зданий утверждены требования к градостроительным регламентам.

Так, установлена зона охраны для объекта «Дом, в котором жили и работали композиторы С.А.Заславский и И.К.Шапошников, 1952 год, арх. Л.Л.Эберг». Здание начала 1950-х годов находится в историческом центре Ростова на пересечении ул. Большой Садовой и пр. Буденновского.

Под охрану также взят «Пивзавод Южная Бавария». Он был построен в 1874 году на Таганрогском проспекте (сейчас он называется Буденновским).

Кроме того, в список вошли «Четырехэтажный жилой дом с магазином в первом этаже, 1952 год.», «Административное здание конторы «Заготзерно», 1949 год., арх. В.В.Леонтьев», «Здание Ростовского коммерческого клуба», «Административное здание мельницы братьев М.И. и И.И.Елицеров». Перечисленные объекты расположены в Ростове на пр. Буденновском.

Дарья Голякова