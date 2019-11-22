Минстрой региона проверит готовность к зиме всех военных городков Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил минстрою проверить наличие паспортов готовности к зиме во всех военных городках региона. Задание он озвучил на заседании правительства области. Решение о проведении проверки было принято в связи с ситуацией в Чебаркуле, где жители 14 домов, за которые отвечает Минобороны России, в течение шести дней живут без отопления и горячей воды.

Алексей Текслер подчеркнул, людей нельзя делить по ведомственному принципу, и жители военных городков Минобороны России – «это тоже наши люди». «Ситуация в Чебаркуле должна стать уроком для руководителей всех органов власти муниципалитетов и учреждений на территории области. Еще раз подчеркну важность межведомственного взаимодействия и мониторинга ситуации в территориях. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области поручаю проанализировать взаимодействие муниципальных образований с эксплуатационными службами Министерства обороны РФ в части получения паспортов готовности к зиме на всей территории Челябинской области, в военных городках Челябинской области», - заявил глава региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в военном городке в Чебаркуле коммунальные службы на протяжении шести дней устраняют аварии на теплотрассе. Многочисленные порывы на сетях произошли из-за снижения температуры воздуха до минус 20 градусов. На заседании штаба 22 ноября министр строительства Челябинской области рассказал, что основные работы по прокладке новых труб завершены, проложена магистраль длиной 300 м.

«Сейчас плавно в течение определенного периода будет подключаться четыре дома, которые были с теплом, но в связи с врезкой вчера были отключены. После этого начнется подключение четырех пятиэтажных домов, также по одному. Будут смотреть по ходу, что там твориться, хотя в них должно быть все нормально, потому что тепловыми пушками шел обогрев всех систем подвала. Что касается двухэтажных домов и пятиэтажек – четыре дома уже подключено, в одном устранят аварию на внешних сетях и будут подключать», - сообщил Виктор Тупикин.

Минобороны РФ мобилизовало на устранение аварии в Чебаркуле военных из Екатеринбурга и Челябинска.