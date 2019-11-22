22 ноября, пятница
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Между Кубанью и Крымом планируют запустить электрички

Из Краснодарского края в Крым могут быть запущены электропоезда, проект планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства (ЧГП), сообщил ТАСС со ссылкой на главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Губернатор озвучил эту информацию в ходе Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов, который проходит в Сочи.

Вениамин Кондратьев отметил, что у побережья Кубани и Крыма общие задачи, фактически они составляют один большой черноморский курорт. «Я уверен, что максимально активное транспортное сообщение между Краснодарским краем и Крымом позволит нам более активно привлекать туристов со всей страны», – заявил глава края, уточнив, что вопрос находится в стадии проработки, цена реализации проекта достаточно высока, поэтому представляется целесообразным реализовать его в формате ЧГП.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя