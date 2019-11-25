Участвуем, где можем

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Журнал "Огонёк" от , стр. 13

Международные организации, в которых состоит Россия


  • Международный олимпийский комитет — с 1911 года
  • Организация Объединенных Наций (ООН) — с 1945 года
  • Совет Безопасности ООН — с 1946 года
  • Международная организация по стандартизации — с 1947 года
  • Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — c 1973 года
  • Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро» — с 1973 года
  • Содружество Независимых Государств (СНГ) — с 1991 года
  • Международный валютный фонд (МВФ) — с 1992 года
  • Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — с 1992 года
  • Организация черноморского экономического сотрудничества — с 1992 года
  • Союзное государство (Россия — Белоруссия) — с 1996 года (договор ратифицирован 26.01.2000 )
  • Совет Европы — с 1996 года
  • Шанхайская организация сотрудничества — с 1996 года
  • Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — с 1998 года
  • Большая двадцатка — с 1999 года
  • Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии — с 1999 года
  • Международная электротехническая комиссия — с 2004 года
  • БРИКС — с 2006 года
  • Всемирная торговая организация (ВТО) — с 2012 года
  • Евразийский экономический союз — с 2015 года
  • Астанинская тройка — с 2017 года

Организации, где она выступает наблюдателем:


  • Международная организация по миграции — с 1992 года
  • Организация исламского сотрудничества — с 2005 года
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