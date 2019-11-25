Участвуем, где можем

Международные организации, в которых состоит Россия
- Международный олимпийский комитет — с 1911 года
- Организация Объединенных Наций (ООН) — с 1945 года
- Совет Безопасности ООН — с 1946 года
- Международная организация по стандартизации — с 1947 года
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — c 1973 года
- Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро» — с 1973 года
- Содружество Независимых Государств (СНГ) — с 1991 года
- Международный валютный фонд (МВФ) — с 1992 года
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — с 1992 года
- Организация черноморского экономического сотрудничества — с 1992 года
- Союзное государство (Россия — Белоруссия) — с 1996 года (договор ратифицирован 26.01.2000 )
- Совет Европы — с 1996 года
- Шанхайская организация сотрудничества — с 1996 года
- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — с 1998 года
- Большая двадцатка — с 1999 года
- Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии — с 1999 года
- Международная электротехническая комиссия — с 2004 года
- БРИКС — с 2006 года
- Всемирная торговая организация (ВТО) — с 2012 года
- Евразийский экономический союз — с 2015 года
- Астанинская тройка — с 2017 года
Организации, где она выступает наблюдателем:
- Международная организация по миграции — с 1992 года
- Организация исламского сотрудничества — с 2005 года