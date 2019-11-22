Главу Чеховского района задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве

Сотрудники ГСУ СКР по Московской области задержали главу Чеховского района Марину Кононову, говорится в сообщении ведомства. Ей предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).
«По данным следствия, в результате преступных действий главы г. о. Чехова из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества — здание общей площадью 330 кв. м, кадастровой стоимостью более 7,3 млн руб.»,— сообщил СКР. По утверждению следствия, госпожа Кононова дала признательные показания в ходе допроса. Следователь уже сегодня обратится в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения.
По словам источника РБК, глава района сдала торговый павильон в Чехове в аренду родственникам, которые потом выкупили здание по низкой цене.
Накануне источники РБК и ТАСС сообщали об обысках в коттедже госпожи Кононовой. В мае ФСБ уже проводила следственные действия в администрации Чехова, тогда был задержан заместитель главы района Дмитрий Фирш по делу о хищении земель специального назначения.
Марина Кононова работает главой городского округа с 2015 года (до 2017 года у округа был статус района). До этого, с 1993 года, она работала на разных должностях в районной администрации.
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