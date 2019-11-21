22 ноября, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

СМИ: у главы подмосковного Чехова Кононовой проходят обыски

У главы городского округа Чехов Московской области Марины Кононовой проводятся обыски, сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на источники. Следственные действия проводит СКР при поддержке ФСБ.

«Около десяти сотрудников правоохранительных органов обыскивают коттедж главы городского округа, расположенный в деревне Большое Петровское»,— сказал источник РБК в полиции. По данным издания, мэра допрашивают по уголовному делу, возбужденному против неустановленных лиц. В администрации Московской области не стали комментировать информацию, потому что идет следствие.

В марте ФСБ проводила следственные действия в администрации Чехова, тогда был задержан заместитель госпожи Кононовой Дмитрий Фирш по делу о хищении земель специального назначения.

Марина Кононова работает главой городского округа с 2015 года (до 2017 года у округа был статус района). До этого, с 1993 года, она работала на разных должностях в районной администрации.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя