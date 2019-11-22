«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Компания «Газпром» раскрыла цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций в размере 3,59% капитала. Она составляет 220,72 руб. за акцию. Суммарно 3,59% компании будут проданы почти за 188 млрд руб.

Таким образом, к цене закрытия в среду дисконт составил 11%. В июле продажа «Газпромом» через Московскую биржу первой части квазиказначейского пакета в 2,93% капитала состоялась с меньшим дисконтом (тогда он составил 5,4%). Выручка от июльского размещения акций равнялась 139 млрд руб. Весь пакет акций был куплен единственным покупателем, который пока не раскрыт.

Кто сейчас является покупателем бумаг, неизвестно. Фактическим продавцом выступает «Газпром газораспределение», единственным организатором SPO — Газпромбанк.

Напомним, накануне, 21 ноября, «Газпром газораспределение», подконтрольное «Газпрому», объявило о продаже на Московской бирже 850,6 млн квазиказначейских акций (3,59%). После объявления о продаже поступило 479 предложений общим объемом почти 238 млрд руб. Новость о продаже положительно сказалась на котировках: по итогам торгов цена составила 254,2 руб. за акцию, превысив на 2,6% закрытие предшествующего дня.

Подробнее о новой продаже квазиказначейских акций — в материале «Газпром покупают вторично».