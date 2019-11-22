«Газпром» покупают вторично

«Газпром» выставил на продажу 3,59% квазиказначейских акций. Спрос на них составил почти 238 млрд руб. Однако крупные управляющие компании, не получившие в предыдущем SPO ни одной ценной бумаги, предпочли покупать их на вторичном рынке. Они видят потенциал роста капитализации компании, однако считают, что, так же как и на июльском размещении, акции «Газпрома» достанутся избранному инвестору.

В четверг, 21 ноября, «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», объявила о продаже на Московской бирже 850,6 млн квазиказначейских акций (3,59%). Единственным организатором SPO выступил Газпромбанк. По ее итогам поступило 479 предложений общим объемом почти 238 млрд руб., следует из раскрытия информации. Результаты размещения станут известны 22 ноября. В Газпромбанке не стали комментировать размещение.

О планах провести размещение в ближайшее время накануне в кулуарах форума «Россия зовет!» заявил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов. В течение получаса после этого акции компании выросли в цене на 2,8%, до 255 руб. Впрочем, стоимость акций компании к концу торгов вернулась к значениям закрытия вторника (248 руб.).

В середине лета «Газпром» уже выходил на рынок с предложением 2,93% акций (см. “Ъ” от 26 июля). Тогда было подано также почти 500 заявок на 199 млрд руб. Однако пакет был продан двумя лотами в одни руки по 200,5 руб. за акцию, что соответствует стоимости в 139 млрд руб. Таким образом, рыночные инвесторы не смогли поучаствовать в размещении.

По данным опроса “Ъ”, в новом SPO управляющие крупными портфелями акций, которые участвовали в июльском размещении, не стали подавать заявки.

«Участие в размещении требует времени и денег, поэтому не стали экспериментировать, так как высока вероятность, что ситуация повторится»,— отмечает собеседник “Ъ” в крупной УК. «Скорее всего, цена размещения будет установлена на уровне закрытия среды»,— считает другой портфельный управляющий. В этот раз по количеству заявок спрос был обеспечен розничными инвесторами, свидетельствуют слова крупнейших брокеров.

Институциональные инвесторы активно покупали акции на вторичном рынке, рассказал один из собеседников “Ъ”. Это положительно сказалось на котировках: в самом начале торгов стоимость акций выросла на 1,6%, до 252 руб., а к 15:10 вплотную приблизилась к 260 руб. По итогам торгов цена составила 254,2 руб., на 2,6% превысив закрытие предшествующего дня.

Высокий интерес инвесторов к акциям компании вызван фундаментальными факторами. Дивидендная доходность акций за последние 12 месяцев составила 7,34%, а в 2020 году может вырасти до 9%, оценивает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Важным пунктом дальнейшего роста капитализации является уменьшение инвестиционной программы газового монополиста. По словам старшего аналитика ITS WM Георгия Окромчедлишвили, компания успешно заканчивает цикл капиталоемких проектов по прокладке газопроводов: «Сила Сибири», например, скоро будет запущена в эксплуатацию. Высвобожденные средства могут пойти на увеличение дивидендных выплат. «Если компания продолжит курс на большую прозрачность и повышение качества корпоративного управления, то можно ожидать сильного роста мультипликаторов оценки российского гиганта, тем более что даже сейчас компания торгуется с дисконтом к средним оценкам российских бумаг»,— отмечает Георгий Окромчедлишвили.

Виталий Гайдаев