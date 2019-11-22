Помощник президента назвал три способа ускорения экономического роста России

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в интервью газете «Известия» перечислил три группы мер для ускорения экономического роста.

Первым способом он назвал снижение ЦБ ключевой ставки примерно до 5%. Вторым — улучшение инвестиционного климата, добиться которого господин Белоусов предложил за счет снижения давления на бизнес со стороны силовиков и запуска регуляторной гильотины. Третья группа мер включает повышение доступности технологий для бизнеса.

Также господин Белоусов призвал повысить обеспечение предприятий кадрами. Он уточнил, что в России предстоит модернизировать всю сферу профессионального образования, и для решения этого вопроса в правительстве создадут специальные центры.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявил, что потенциалу экономического роста России угрожают «недостаточно структурные институциональные реформы». Нацпроекты, по его словам, имеют позитивные цели, но их масштаб недостаточен для разворота всей экономики. В ответ глава Минэкономики Максим Орешкин пообещал добиться темпов роста в 2020 году на уровне не менее 2%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Росту не хватило спроса».