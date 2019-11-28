Какое давление — нормальное

— Вы выдающаяся специалистка по гипертензии, гипертонической болезни. Опишите, пожалуйста, современное представление об этом недуге и о методах его лечения. Вот американские кардиологи стали писать, что нормальное давление — это 110 на 70 мм ртутного столба, а в России можно услышать, что неплохо и 139 на 89 мм.

— Прежде всего, что такое артериальная гипертония? Повышение артериального давления, но, если оно однократно у вас повысилось, не думайте, что вы больны. Это может произойти после избыточный физической нагрузки, нервного срыва, злоупотребления алкоголем, все это такие временные явления. Только если два или три раза подряд вы отмечаете артериальное давление больше 140 на 90 мм, вот тогда можно говорить об артериальной гипертонии. Она может возникать вследствие других заболеваний — патологии сосудов почек, головного мозга, быть следствием болезни почек, заболеваний эндокринной системы: щитовидной железы, надпочечников. Ожирение тоже запускает целый ряд сложных механизмов, которые потом приводят к тому, что давление повышается. И все это вторичные, или симптоматические, артериальные гипертонии. Но в большинстве случаев артериальная гипертония возникает по неизвестным причинам, и тогда надо говорить о гипертонической болезни. Подходы к терапии гипертонической болезни и симптоматических артериальных гипертоний разные. Если артериальная гипертония является проявлением других болезней, то совершенно логично, что мы должны лечить в первую очередь их, и только когда мы полностью устраним причину, которая могла бы привести к повышению давления, стоит назначать препараты, которые его снижают. Если речь идет о гипертонической болезни, то здесь надо посмотреть, насколько высоко повышение давления. Если оно больше 160 на 90 мм ртутного столба, надо сразу назначать лекарство и предлагать так называемые немедикаментозные методы лечения — ограничение потребления соли, снижение веса, физические нагрузки, правильное питание, отказ от избыточного потребления алкогольных напитков. Если давление до 159 мм ртутного столба и нет других сердечно-сосудистых болезней, факторов риска, которые могут утяжелять состояние больного, можно в течение месяца попробовать нормализовать его жизнь, дать жить без таблеток. Но вопрос о том, надо ли вам принимать таблетки или нет, должен решать только врач. Вообще, я всем советую подружиться с каким-нибудь хорошим врачом. Он может быть молодым, пожилым, это может быть мужчина или женщина, главное, чтобы вы нашли общий язык и были бы с ним на одной волне. Если же ваш участковый врач не вызывает у вас положительных эмоций, бегите от него, не надо пересиливать себя, ничего хорошего от общения с таким врачом не будет.

Что касается разных подходов: американские коллеги, конечно же, не считают нормальным давлением только 110 на 70 мм, не выше. Они рекомендуют говорить об артериальной гипертонии при давлении больше 130 на 80 мм. Наши европейские коллеги, и мы их поддерживаем, полагают, что допустимый уровень — не выше 140 и 90 мм ртутного столба. Существует градация более низких уровней артериального давления. Например, есть такое понятие, как оптимальное давление — 120 на 80 мм, есть понятие нормального давления: для верхнего — 120–129 мм, для нижнего — 80–84 мм. Затем идет высокое нормальное давление — 130–139 и 85–89 мм, вот наши коллеги из Америки и решили высокое нормальное давление тоже считать проявлением гипертонии. Мы все-таки не согласны с этим и считаем, что не надо что-то менять, «изобретать велосипед», а здоровый образ жизни вести при любом давлении.

— А гипотония?

— Как правило, гипотония бывает проявлением вегетативно-сосудистых нарушений. Такой болезни, как вегетососудистая дистония, нет, бывают нарушения тонуса сосудов, они — проявлением некоторых неврологических симптомов. Гипотония может быть и признаком анемии, и других состояний. Бороться с этими симптомами очень сложно, труднее, чем победить гипертонию. В первую очередь надо пройти комплексное обследование и исключить какие-то органические причины гипотонии, и потом, если таковые не найдены,— здоровый образ жизни, контрастные обливания, сон. Кстати, бессонница тоже приводит к гипотонии.