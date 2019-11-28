Мой медицинский выбор

Моя мать боролась с раком почти десять лет и умерла в 56 лет. Она успела познакомиться со старшими внуками, подержать их на руках. Но младшие мои дети не увидят ее никогда, не почувствуют ее доброты и любви.

Мы с детьми часто вспоминали о бабушке, а я рассказывала им о болезни, которая забрала ее у нас. И они спрашивали меня, могу ли я заболеть, как она. Я отвечала, что беспокоиться пока не о чем, но да, дефектный ген BRCA1 у меня есть и он резко увеличивает риск получить рак молочной железы и рак яичников.

Врачи посчитали этот мой риск: вероятность рака молочной железы у меня составляет 87%, а рака яичников — 50%.

Как только я осознала, что мне грозит, я вознамерилась минимизировать риск онкологического заболевания. Я решила в профилактических целях удалить обе груди. Начать именно с двойной мастэктомии стоило потому, что риск рака молочной железы был выше, чем рака яичников. Теперь я могу открыть тайну: исполнилось три месяца с тех пор, как я живу без обеих молочных желез. Все это время я продолжала работать.

А открыть эту тайну я решила потому, что надеюсь: другие женщины могут извлечь пользу из моего опыта. Рак — слово, вселяющее страх в сердца людей, вызывающее чувство бессилия. Но сегодня простой анализ крови позволит узнать, каковы шансы получить рак молочной железы и яичников, и принять меры.

Моя история началась 2 февраля: в тот день врачи определили, можно ли сохранить соски моих грудей. Спустя две недели я перенесла большое хирургическое вмешательство: ткани моих молочных желез были удалены, их заменили временные имплантаты.

Я проснулась с дренажными трубками в груди. Это было похоже на сцену из научно-фантастического фильма. Но всего через несколько дней после операции можно вернуться к обычной жизни.

Спустя девять недель — еще одна операция: замена временных имплантатов на постоянные, реконструкция груди с помощью имплантата. В последние несколько лет в этой области достигнуты прекрасные результаты.

Я решила написать об этом, чтобы сказать другим женщинам, что решение сделать мастэктомию было нелегким. Но я очень счастлива, что сделала это. И я могу успокоить детей: им не нужно бояться, что они потеряют меня из-за рака груди.

Важно и то, что после операции в моей внешности нет ничего такого, что травмировало бы детей. Да, они видят небольшие шрамы — но это и все! Я их прежняя мама, такая, какой была и до операции. И дети чувствуют, что я все так же люблю их и сделаю все, чтобы быть с ними как можно дольше. А я наполняюсь гордостью от того, что сделала верный выбор — и нисколько не стала меньше женщиной.