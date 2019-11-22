Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, а также ряд других руководящих чиновников организации временно отстранены от исполнения своих обязанностей из-за предоставления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Такое решение принял Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU), о чем сообщила его пресс-служба. Президиум ВФЛА по вопросам отстранения господина Шляхтина будет созван в ближайшее время.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, в числе других чиновников организации, временно отстраненных AIU за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, заявил о том, что в ближайшее время по вопросу отстранения будет созван президиум ВФЛА. Напомним, что вице-чемпиона мира 2017 года Данила Лысенко Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен в течение года пропустил три допинг-теста, а представленная им справка о якобы имевшей место болезни в день контроля оказалась поддельной. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

Дмитрий Шляхтин подтвердил, что документы о предъявленных AIU обвинениях ему и другим чиновникам ВФЛА (по 50 страниц текста в каждом случае) в федерацию поступили в четверг, и их теперь изучают юристы. Он подчеркнул, что расследование по делу о временном отстранении еще продолжается, а его детали конфиденциальны. Тем временем, до 12 декабря ВФЛА и все те, кто обвиняется по этому делу, должны дать объяснение в AIU. «Только после детальной оценки ситуации, юридических консультаций и полного понимания обстоятельств я смогу дать комментарии относительно дальнейших шагов. В самое ближайшее время будет созван президиум ВФЛА. Тогда же будут озвучены ответы на все вопросы, касающиеся моей отставки и исполняющего обязанности президента организации»,— сообщил господин Шляхтин журналистам, заявив, что примет решение о своей возможной отставке после заседания президиума ВФЛА. «Конечно, на период временного отстранения я покину пост, защищать свое имя в судах тоже, конечно, буду»,— приводит слова чиновника ТАСС.

Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько. «Если у нас нет никакой защиты и нас отстраняют, то я сматываю удочки. Ни в какие суды я не пойду — денег нет»,— заявил господин Загорулько.

Вера Мухина