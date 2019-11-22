Между штрафом и самообложением

В Татарстане жители могут получить штрафы, если откажутся от самообложения по итогам референдумов и сходов в сельских поселениях. Об этом вчера заявил глава комитета Госсовета по жилищной политике Александр Тыгин, который уверен, что «такая возможность в законодательстве предусмотрена». Ранее в Совете муниципальных образований Татарстана заверяли, что в республике «нет закона о штрафах по самообложению», хотя попытки наказать сельчан местные власти предпринимали неоднократно. Эксперты считают, что господин Тыгин неверно трактует законодательство.



О том, что жители Татарстана могут быть оштрафованы за неуплату средств по программе самообложения, глава комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин заявил вчера на «круглом столе» в республиканском парламенте. «Референдум — высшая форма изъявления власти народа. Кто не хочет заплатить добровольно, может оплатить штраф. Такая возможность есть»,— сказал депутат (цитата по «Бизнес online»). Он подчеркнул, что «если референдум проголосовал, большинство пришло, платить должны все».

Напомним, программа самообложения в Татарстане действует с 2013 года. На каждый собранный на референдуме рубль правительство республики выделяет муниципалитету из регионального бюджета еще 4 руб. В 2018 году плебисциты состоялись в 838 поселениях, где жители согласились скинуться на дороги, кладбища и объекты благоустройства в среднем по 100–500 руб. Таким образом сельчане собрали в прошлом году 223 млн руб. В этом году в большинстве населенных пунктов вместо референдумов решено организовать сходы граждан.

Татарстанское законодательство не предусматривает штрафы за неуплату средств самообложения, говорил ранее «Ъ» заместитель председателя комитета Госсовета по законности и правопорядку Рафил Нугуманов (в шестой созыв Госсовета не избирался). «Самообложение же добровольное, а со штрафами было бы добровольно-принудительное»,— пояснял экс-депутат. В 2016 году Кабинет министров Татарстана подготовил законопроект по установлению штрафов за неисполнения решений, принятых на местном референдуме или сходе граждан, в размере 1–2,5 тыс. руб. (предполагалось ввести отдельную статью в КоАП РТ). Однако парламент республики отложил принятие законопроекта, усомнившись в целесообразности наказания. «У нас нет закона о штрафах по самообложению. Это чья-то провокация»,— говорил «Ъ» о возможном наказании за отказ самооблагаться глава Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин.

В то же время в ряде районов местные власти пытались привлечь к ответственности неплательщиков. Так, в 2018 году нескольким жителям Зеленодольского района назначили наказания в виде предупреждений по ч. 1 ст. 2.6 КоАП Татарстана (неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления). Но позднее суд Зеленодольска решения административных комиссий отменил. Весной этого года члены одной из семей Высокорского района получили извещения о необходимости явиться в здание исполкома для составления протоколов. Однако после публикации «Ъ» чиновники не стали наказывать жителей и даже якобы «извинились» перед ними. Отметим, что ст. 2.6 КоАП РТ предусматривает предупреждение либо штраф до 2,5 тыс. руб.

Глава пресс-службы Госсовета Резида Макуева сообщила «Ъ», что депутаты не принимали законопроект о штрафах по самообложению. Вместе с тем она не исключила, что «на уровне муниципалитетов существуют свои решения». Она предположила, что Александр Тыгин на «круглом столе» «рассказывал о своем опыте, когда был главой». Сам господин Тыгин посоветовал «Ъ» «почитать законодательство»: «Такая возможность (штрафовать за неуплату средств самообложения — «Ъ») в законодательстве предусмотрена. Как будут применять власти, это уже другое дело».

Юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова, которая помогала жителям Зеленодольского района обжаловать наказание за отказ от самообложения, считает, что Александр Тыгин неверно трактует законоадательство. «В КоАП Татарстана предусмотрена ответственность за неисполнение правовых актов муниципального самоуправления. Но решение референдума к таким актам не относится. Федеральным законодательством требования платы с людей и штрафы за отказ от самообложения не предусмотрены»,— сказала госпожа Нисанбекова.

Отметим, что на «круглом столе» в Госсовете было ограничено присутствие журналистов, аккредитованных при парламенте. Как следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Госсовета, депутаты активно поддержали сборы дополнительных средств с граждан. Так, вице-спикер парламента Марат Ахметов заявил, что благодаря самообложению «облик наших сел и деревень меняется на глазах»: «Любой человек, вложивший свой рубль, будет очень бережно относиться к результатам совместного труда». В свою очередь председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин предложил «усилить собранный людьми рубль» средствами меценатов и благотворителей.

Ранее Александр Тыгин предлагал применять механизм самообложения при реализации программы «Наш двор» в городах республики. Программа была заявлена единороссами и поддержана президентом республики Рустамом Миннихановым накануне выборов в региональный парламент. После выступления господина Тыгина в аппарате президента заявили, что «программа не подразумевает сбора денег с населения». В настоящий момент законодательство не предусматривает проведения самообложение во дворах. Однако Госсовет уже подготовил проект изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят проводить сходы граждан по введению самообложения в отдельных частях муниципалитетов, в том числе на территории «группы многоквартирных домов». Проект пока не рассматривался на заседании парламента.

Кирилл Антонов