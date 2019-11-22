ФСИН планирует построить новые тюрьмы и СИЗО

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников анонсировал строительство новых СИЗО, тюремных помещений и исправительных центров в России. По словам главы ФСИН, необходимо обеспечить заключенным условия, «которые соответствуют и мировым, и российским стандартам».

«С учетом финансирования, мы во взаимодействии с субъектами РФ будем строить дополнительные объекты. Прежде всего, это следственные изоляторы, это тюремные помещения»,— рассказал господин Калашников в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого ФСИН со следующего года планирует начать строить в пенитенциарных учреждениях новые исправительные центры. В них будут трудиться заключенные, что позволит им, например, возмещать материальный ущерб или выплачивать алименты.

Напомним, Россия по количеству заключенных (543 тыс.) по-прежнему занимает первое место среди стран Европы и 19-е — в мире. Причину этому эксперты Общероссийского гражданского форума видят в избыточно жесткой уголовной политике, негуманной пенитенциарной системе и стимулировании рецидивов вместо социальной адаптации после освобождения.

Подробности — в публикации “Ъ” «Воли не видать».