В Госдепе США призвали Турцию «избавиться» от российских С-400

Вашингтон призвал Анкару «избавиться» от российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США. Вашингтон убежден, что системы несовместимы с обороной НАТО и представляют угрозу для американских истребителей F-35.

«У Турции есть возможность вернуться к столу переговоров. Они знают, чтобы сделать это, необходимо уничтожить, вернуть, либо каким-то образом избавиться от C-400»,— сказал представитель Госдепартамента.

Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Первый этап поставок состоялся летом 2019 года, второй и заключительный — осенью. В ответ на покупку российских систем Вашингтон прекратил поставки Анкаре F-35. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи он сообщил, что Турция не откажется от С-400.

Подробнее об итогах встречи — в материале “Ъ” «США и Турция остались друзьями с разногласиями».