Властям рекомендовали выглядеть подобрее

Образ «злой» власти оказывает «невротическое воздействие» на общество, вызывает «общий рост тревожности и неуверенности», «усиливает внутреннее напряжение», девальвирует ценности «стабильности». Такой вывод содержится в докладе «Концепция доброй власти» фонда «Петербургская политика», исследовавшего образ российской власти. Эксперты рекомендуют власти не только дозировать негативную повестку в медиа, но и отказаться от принятия «новых ограничительных инициатив».

Авторы доклада «Концепция доброй власти», проанализировав события двухлетней давности, пришли к выводу, что 2018 год был временем роста негативизма, а в 2019 году произошла «консервация общественных стереотипов, в том числе в вопросах отношения к власти». Эксперты указывают, что социальная ниша «доброй — в смысле "щедрой"» власти была ослаблена в ходе пенсионной реформы, ниша власти как «защитника» размывается, а ниша «гаранта равных правил игры» вступает в противоречие с текущими практиками. На первый план, по их мнению, выходит образ «сильной, доминирующей, всемогущей, агрессивной, закрытой власти». Этот образ, по их мнению, вступает в прямое противоречие с запросами общества, стремящегося «стать добрее».

Со ссылкой на результаты исследования фонда «Общественное мнение» эксперты указывают, что граждане все реже сталкиваются с публичными проявлениями злобы и агрессии и сами стараются вести себя скромнее. Так, 51% опрошенных заявили, что никогда не ведут себя «резко или раздраженно по отношению к кому-либо в публичных местах». 88% респондентов либо не сталкивались со злобой и агрессией по отношению к себе никогда, либо сталкивались, но крайне редко. Из этого исследователи делают вывод, что спрос на агрессию в обществе сокращается. В доказательство они приводят рейтинги вечерних программ российских телеканалов компании «Медиаскоп» за ноябрь этого года. Так, рейтинг «Время покажет» или «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» оказался примерно в два раза ниже показателей сериала «Скорая помощь-2» и программы «Голос».

Образ «злой» власти, по мнению исследователей, оказывает «невротическое воздействие на социальные группы, уязвимые для репрессивной повестки», вызывает «общий рост тревожности и неуверенности», девальвирует ценности «стабильности», «усиливает внутреннее напряжение» в обществе. «При радикализации настроений возможны попытки противопоставить "доброе" общество "злой" власти»,— предупреждают исследователи. Для изменения ситуации они рекомендуют «дозировать повестку, связанную с наказаниями и запретами, не только на уровне медиа, но и на уровне реального принятия новых ограничительных инициатив», руководствуясь при этом «моральными принципами».

«Власть чувствует избыток негативной повестки, но пока недостаточно ее смягчает, доброта манифестируется, однако не считывается гражданами,— заявил “Ъ” президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.— Власть должна перейти от решения вопросов добра и зла к помощи людям».

Политолог Константин Калачев согласен, что в условиях падения рейтингов власть будет все чаще демонстрировать доброту и заботу: «Чем ниже рейтинги, тем больше будет становиться этой заботы и доброты». «Власти могут принимать точечные решения, снижающие напряженность в обществе, и должны очень активно их пропагандировать,— отмечает политолог Ростислав Туровский.— Есть запрос не столько на хорошие новости, столько на хорошие решения, на заботу о людях. После запуска пенсионной реформы этот запрос усилился». «Позитивные ожидания всегда хороши, однако практика говорит об обратном,— утверждает политолог Александр Кынев.— Мы наблюдаем повсеместное ужесточение, все сигналы говорят о новых репрессиях».

Иван Тяжлов