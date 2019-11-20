В России растет спрос на гражданские права

Россияне стали чаще говорить о важности для них прав и свобод человека, которым раньше они не придавали особого значения. Все большее число респондентов заявляют, что хотят иметь справедливый суд, свободу слова и мирных собраний, а также беспрепятственно получать информацию и участвовать в общественной и политической жизни страны. Такие выводы содержатся в опросе «Левада-центра», с результатами которого ознакомился “Ъ”. Эксперты отмечают, что эти темы стали восприниматься острее на фоне прошедшей пенсионной реформы, ухудшения материального положения граждан и скандалов вокруг выборов в Мосгордуму в 2019 году.

Исследование проводилось путем поквартирного опроса с 24 по 30 октября 2019 года. Участие в нем приняли 1616 человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в 2017 году, россияне стали чаще говорить о важности тех или иных гражданских прав.

Первую тройку самых значимых составили право на жизнь (рост с 72% до 78%), медицинскую помощь (как и было — 70%) и справедливый суд (64% против 50%).

При этом существенно большее число респондентов, чем в 2017 году, указали, что им хотелось бы иметь право на социальную защиту (62% против 57%), свободу слова (58% против 34%) и мирных собраний (28% против 13%), а также возможность беспрепятственно получать информацию (39% против 25%). Почти вдвое выросло количество желающих участвовать в общественной и политической жизни страны (30% против 16%).

Россиян стали больше волновать их права на неприкосновенность имущества (57% против 46%), на отдых (52% против 39%), владение собственностью (50% против 40%), создание семьи и равноправие в браке (43% против 28%), выбор места жительства (42% против 29%), свободу вероисповедания (40% против 22%) и проч.

Результаты опроса свидетельствуют, что для опрошенных тема защиты своих гражданских прав становится все актуальнее, сообщила “Ъ” социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

«С конца 2018 года на фоне пенсионной реформы и недовольства материальным положением все эти вопросы стали восприниматься острее, чем в период 2014–2016 годов, когда на многие вещи население закрывало глаза и в меньшей степени думало о своих свободах»,— отметила социолог. Она пояснила, что вопросы предполагают 20 вариантов ответов, из которых люди чаще всего выбирают два-три. Однако в этом году, говорит она, «общественные настроения разогреваются», поэтому респондентам захотелось высказаться, чтобы их услышали.

На ответах, в частности, сказалась инерция событий лета и осени вокруг выборов в Мосгордуму, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Значительная часть граждан считала действия власти по регистрации кандидатов, разгону митингов и судам над участниками протестов свидетельством ее дрейфа в сторону от конституционных свобод. Для некоторых категорий граждан также могут играть роль элементы ужесточения административного прессинга, в том числе со стороны правоохранителей. Раньше люди об этом не задумывались»,— отметил политолог.

Профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков полагает, что результаты опроса демонстрируют развитие гражданского общества в России, для которого наличие реальных прав и свобод является необходимым условием существования. «Очевидно, что свобода слова и собраний, право на получение информации и участие в политической жизни страны — ключевые компоненты сущности свободного гражданина. Устойчивое формирование подобного массового запроса внушает оптимизм. В России уже выросло целое поколение свободолюбивых граждан, не заставших советский период и не испытывающих ностальгии по патернализму со стороны государства. Это поколение имеет запрос на гражданские права и свободы, что, безусловно, сказывается на динамике результатов соцопросов последних лет»,— сообщил господин Володенков.

Ангелина Галанина