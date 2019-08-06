Региональные аэропорты не дотянули до бюджета

Как и ожидал “Ъ”, Росавиация признала невозможность выполнить реконструкцию ряда региональных аэропортов по магистральному плану в 2019 году из-за позднего выделения финансирования. Работы по двум аэродромам Камчатки перенесут на 2020 год, неосвоенными останутся 7 млрд руб.— треть заложенного на этот год финансирования. Аналитики отмечают, что такой сценарий не редкость и бюджетные процессы для регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера, где строительные работы можно вести только несколько месяцев в году, нужно менять.

Росавиация просит перенести сроки ввода в эксплуатацию и начала работ по нескольким аэропортам в рамках магистрального плана развития инфраструктуры на 2020 год. Из-за позднего срока выделения финансирования конкурсные процедуры по новым объектам в рамках развития аэропортовой инфраструктуры были сдвинуты на четыре-пять месяцев, сообщается на сайте правительства. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, по 13 объектам лимиты были доведены только 8 мая, по 12 объектам — в июне (всего в плане на 2019 год 45 мероприятий с бюджетом 23,7 млрд руб., из них 28 новых). В итоге на заключение контрактов вышли только по четырем объектам, по остальным идут конкурсные процедуры, а по двум аэродромам Камчатки Росавиация уже сейчас предлагает перенести старт начала работ на 2020 год.

Господин Нерадько признал, что в климатических условиях Дальнего Востока и Сибири строительный сезон 2019 года «фактически утрачен, в связи с чем существует риск неосвоения в этом году средств в объеме около 7 млрд руб.».

В Минтрансе перенаправили вопросы “Ъ” об объектах, включенных в план, в Росавиацию, там не предоставили комментарий. Как писал “Ъ” 12 февраля, в 2019 году должны были начаться работы в аэропортах Минеральных Вод, Братска, Новосибирска, Томска, Благовещенска, Амдермы, Певека, Усть-Камчатска и Усть-Хайрюзово, а также начаться проектирование для аэропортов Липецка, Мурманска, Грозного, Ижевска, Кирова, Кадалы, Тынды, Полярного, Усть-Неры, Магана, бухты Провидения, Марково, Лаврентии и Магнитогорска.

Еще в феврале в ФКП «Аэропорты Севера» (подведомственно Росавиации, управляет 31 аэропортом и двумя посадочными площадками в Якутии и Магаданской области) говорили “Ъ”, что средства из бюджета не выделены вовремя и поэтому они не успеют их освоить до конца 2019 года, так как строительный сезон на Крайнем Севере очень короткий. Речь шла о работах в аэропортах Нерюнгри, Жиганск, Олекминск, Верхневилюйск и Сеймчан общей стоимостью 26 млрд руб., из которых на этот год запланировано 3 млрд руб. Тогда в Росавиации говорили, что не ожидают срыва сроков.

Кроме того, комплексный план предусматривает в 2019 году введение в эксплуатацию трех взлетно-посадочных полос (ВВП): по двум объектам работы уже завершены (Норильск и до конца августа Саратов), говорится в сообщении правительства, по третьему — аэродрому Хабаровска — Росавиация просит перенести ввод на 2020 год. Александр Нерадько пояснил, что, хотя строительство ВВП завершено, необходимо уточнение проектной документации по дренажно-водосточной сети, очистным сооружениям и светосигнальному оборудованию.

Из-за сложных природно-климатических условий в ряде регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера завоз строительных материалов и строительно-монтажные работы можно выполнять только в короткий сезон, напоминает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев — если не уложиться в сроки, приходится переносить стройку на следующий год. Если бюджетные средства в результате остались неосвоенными, необходимо заново запускать процесс их получения. При этом зачастую из-за инфляции, а порой и из-за необходимости консервировать объекты происходит удорожание проектов, что может усложнить согласование выделения средств, отмечает он. Однако, как правило, со второго захода средства выделяются своевременно, говорит господин Пантелеев. Ситуации с переносом срока начала работ из-за поздно открытого финансирования не редкость, отмечает он, так как ряд ведомств хронически не учитывают региональную специфику. Эксперт полагает, что проекты, реализуемые в проблемных регионах, требуют особого подхода: желательно приоритетно рассматривать выделение средств, упростить механизмы переноса финансирования на следующий год. Однако пересмотр бюджетных процессов — задача даже более масштабная, чем решение проблем нескольких региональных аэропортов, заключает эксперт.

Из-за позднего срока выделения финансирования конкурсные процедуры по новым объектам в рамках развития аэропортовой инфраструктуры были сдвинуты на четыре-пять месяцев, сообщается на сайте правительства по итогам заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана под руководством вице-премьера Максима Акимова.

Ольга Никитина, Анастасия Веденеева