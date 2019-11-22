Правительство пошло в аптеку

С нового года в Ульяновской области заработает новая государственная аптечная сеть, через которую будет производиться отпуск льготных лекарств для населения. Причиной появления сети стало банкротство крупнейшей региональной аптечной сети АО «УльяновскФармация», которая ранее занималась закупкой и поставками лекарств для учреждений здравоохранения региона. Депутаты регионального парламента опасаются, что процедура банкротства может привести к потере большого имущественного комплекса, принадлежащего государству, в то же время предлагают правительству региона сделать новую государственную аптечную сеть эффективной, не ограничивая ее льготными лекарствами.

Вопрос эффективности государственного управления аптечными сетями был поднят в среду депутатами заксобрания Ульяновской области (как единороссами, так и оппозицией) при обсуждении программы управления госсобственностью на 2020 год.

«У нас есть претензии к тем, кто управляет имуществом региона. В каком состоянии сейчас „Ульяновск­Фармация“, которая находится в процедуре банкротства и у которой объем кредиторской задолженности превышает ее активы?» — задал облправительству вопрос председатель бюджетного комитета Александр Чепухин, заметив, что если не будет эффективного управления создаваемой новой аптечной государственной сетью «Ульяновская государственная аптека», которую ограничивают только сферой отпуска льготных лекарств, может получиться, что «вместо развития сети будет проедание бюджетных средств и полная потеря „УльяновскФармации“».

Напомним, АО «УльяновскФармация» — крупнейшая в регионе сеть госаптек с комплексом складских помещений, которая помимо отпуска лекарств занималась закупками лекарств и медизделий для нужд учреждений здравоохранения, в том числе льготных. Компания создана на базе ОГУП «Фармация» в 2009 году. Изначально предполагалось, что это позволит за счет больших объемов закупок снизить цены на лекарства. Фактически же стоимость лекарств в аптеках компании была все равно значительно выше, чем в частных аптеках.

В июле 2018 года руководителю и заместителю гендиректора компании было предъявлено обвинение в мошенничестве при осуществлении закупок для нужд здравоохранения (обвиняемыми по делу также проходят экс-министры здравоохранения Павел Дегтярь и Рашид Абдуллов, а также бывший вице-спикер регионального заксобрания Игорь Тихонов). А уже в октябре 2018 года «УльяновскФармация» направила в арбитражный суд иск о своем банкротстве с суммой исковых требований более 1 млрд руб. В июне этого года суд отказал компании в банкротстве и прекратил производство по делу, посчитав, что признаков банкротства нет и всех активов должника достаточно для погашения долгов. Впрочем, через несколько дней уже по заявлению ООО «Экомед» было вновь возбуждено дело о банкротстве, а 23 августа введена процедура наблюдения. 14 февраля, после отчета временного управляющего, будет принято решение о дальнейшей процедуре — это может быть как внешнее управление, так и переход к конкурсному производству. Часть аптек «УльяновскФармации» закрыта, на сегодня, по данным регионального минздрава, в его составе 49 аптек, в том числе 26 аптек в виде филиалов. Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2018 года основные средства компании составляют 130 млн руб., кредиторская задолженность — 731 млн руб. при дебиторской — 210 млн руб. Выручка составляет 1,365 млрд руб. (в 2017 году было 2,195 млрд руб.), убыток 161 млн руб. Большая часть дебиторской задолженности — долги лечебных учреждений региона (на сайте арбитражного суда с лета 2018 года числится более 70 исков компании к больницам на суммы от 30 тыс. руб. до 6 млн руб., большая часть уже просужена).

Чтобы избежать провала в обеспечении населения льготными лекарствами, правительство региона приняло решение создать новую государственную аптечную сеть. Государственное учреждение «Ульяновская государственная аптека» (УГА) создано 6 мая 2019 года, учредитель — региональный мин­здрав. Всего планируется к открытию в новом году 37 аптек, из них 10 — в Ульяновске — уже лицензированы, еще 14 — в стадии лицензирования. Большая часть аптек переходит от «УльяновскФармации», большинство будет расположено непосредственно в лечебных учреждениях. По словам директора УГА Андрея Дмитриева, согласно дорожной карте, с нового года аптечная сеть уже начнет действовать, закупки будет производить минздрав, а сеть — заниматься отпуском льготных лекарств. Господин Дмитриев считает, что замечание депутатов о необходимости эффективной работы УГА и необходимости выхода на самоокупаемость через продажу широкого ассортимента лекарств «совершенно справедливы», но на это потребуется дополнительно 36 млн руб. вложений бюджетных средств, которые пока нигде не предусмотрены. Впрочем, со стороны облправительства на заседании заксобрания прозвучало, что из-за юридических тонкостей («поскольку это госучреждение») такой переход пока невозможен. Как будет решена проблема эффективности УГА, пока неизвестно, депутаты решили обсудить эту тему отдельно.

В то же время председатель правительства Александр Смекалин заверил депутатов, что областная власть сделает все возможное, чтобы оздоровить «УльяновскФармацию» и вернуть ее полную работоспособность, но «все будет зависеть от того, какое решение будет принято судом 14 февраля». Он не исключает варианта «привлечения партнеров», готовых взять на себя долги предприятия или их часть, отмечая, что «это не самый плохой вариант, какая-то доля государства сохранится — контролирующий или блокирующий пакет». По словам гендиректора «УльяновскФармации» Антона Мухаметова, компания в состоянии пройти процедуру оздоровления, «но многое будет зависеть от позиции кредиторов, согласятся ли они на реструктуризацию задолженности».

Если исполнится благоприятный сценарий, то «УльяновскФармация», по мнению гендиректора, в дальнейшем могла бы вернуться к полноценной деятельности и в перспективе слиться с УГА.Впрочем, господин Дмитриев считает, что это не произойдет, поскольку у сетей разные сферы деятельности, у каждой — свои особенности и преимущества.

К обсуждению судьбы «УльяновскФармации» депутаты также намерены еще вернуться. «Мы решаем проблему сегодняшнего дня, но еще не решили завтрашнего»,— заметил председатель бюджетного комитета Александр Чепухин.

Сергей Титов, Ульяновск