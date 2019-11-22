Мусор ушел в никуда В Самарской области не называют сроки перехода региона на раздельный сбор отходов

В начале прошлого года регоператор по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» говорил о том, что с 2020 года регион должен начать раздельный сбор отходов. Однако на сегодня конкретные сроки перехода области на раздельное накопление не называются. Регоператор ссылается на проблемы с неготовностью инфраструктуры — муниципалитеты должны организовать специальные контейнерные площадки, дефицитом перерабатывающих предприятий в регионе, также под вопросом готовность жителей разделять отходы. Выводы об этом регоператор планирует сделать по итогам эксперимента в Новокуйбышевске, который закончится в октябре 2020 года.

В Самарской области в рамках реализации перехода на новую систему обращения с ТКО ведется работа по организации раздельного сбора отходов. В конце января на пресс-конференции, посвященной вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщалось о том, что в регионе планируется начать раздельный сбор мусора с 2020 года.

На сегодня в Новокуйбышевске начат эксперимент по раздельному накоплению ТКО, который продлится год — до октября 2020 года. Соглашение об организации и проведении эксперимента заключено между министерством энергетики и ЖКХ, администрацией Новокуйбышевска, регоператором и операторами по обращению с ТКО (ООО «ТрансРесурс», ОАО «Чистый город», ООО «Компаньон-Самара»). Как сообщили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, в эксперименте применяется дуальная система: «сухие» отходы (полимерные материалы, бумага, картон, стекло, металл) и «прочие» отходы (неперерабатываемые).

Мэрия определила 74 контейнерные площадки для раздельного накопления. «Они рассчитаны на многоквартирные дома, обслуживанием которых занимаются три управляющие организации. Раздельное накопление осуществляется в заглубленных контейнерах, в дополнение к которым будут установлены также сетчатые накопители. На накопителях установлены информационные наклейки. Посредством таких наклеек организаторы эксперимента просят жителей разделять отходы на две части — сухие и смешанные (прочие). После вывоза процесс сортировки продолжается. Но при организации дуального накопления дальнейшая сортировка оказывается и проще, и качественнее, а процент отсортированного выше»,— уточнили „Ъ“ в ООО «ЭкоСтрой­Ресурс».

«Ведется работа по информированию населения об эксперименте посредством распространения соответствующих информационных материалов в СМИ, на информационных стендах МКД и т.д. Транспортировку сортированных ТКО осуществляет оператор по обращению с ТКО ОАО „Чистый город“»,— сообщили в минэнерго. В регионе обработку ТКО обеспечивают четыре мусоросортировочных комплекса — ООО «ЭкоРесурсПоволжье» (Тольятти), ООО «ЭкоРециклингГрупп» (Тольятти), ООО «Фаворит1» (Сызрань), ООО «Компаньон-Самара» (вблизи Ново­куйбышевска).

В «ЭкоСтройРесурсе» „Ъ“ пояснили, что делать предварительные выводы об итогах эксперимента преждевременно, поскольку он стартовал около месяца назад.

В Самарской области перевозчиками ведется установка контейнеровсеток для сбора ПЭТ: в Самаре установлено 225 единиц, в Тольятти — 89, в Новокуйбышевске — 75. «Постепенно мы планируем обеспечить такими контейнерами все районы столицы региона и выйти на область»,— пояснил регоператор.

Одна из основных проблем при переходе на раздельный сбор, по информации регоператора, заключается в неготовности инфраструктуры: «Конкретный способ организации раздельного сбора отходов определяется готовностью инфраструктуры. Необходима готовность муниципалитетов, в том числе финансовая, к организации контейнерных площадок для раздельного накопления. Это их зона ответственности».

Кроме того, в «ЭкоСтройРесурсе» отмечают, что необходимо учитывать специфические требования, которые предъявляются к транспортированию отходов — перевозка разных фракций должна осуществляться на разных автомобилях. Еще одной важной проблемой, по информации регоператора, является дефицит перерабатывающих предприятий на территории области: «Решением этого вопроса станет создание в регионе экотехнопарков, которые сочетают в себе мощности по глубокой сортировке и переработке отходов».

По мнению регоператора, под вопросом остается готовность жителей разделять отходы, и выводы об этом можно будет сделать по итогам эксперимента в Новокуйбышевске. Кроме того, процесс требует корректировки нормативной базы на уровне субъекта федерации. Свои предложения по организации раздельного сбора ТКО в области регоператор направил в областное министерство энергетики и ЖКХ.

«Региональный оператор готов приступить к раздельному сбору ТКО и, следовательно, взять на себя организационные вопросы по обеспечению транспорта и т.п. Однако, прежде всего необходимо, чтобы муниципалитетами были созданы необходимые для этого условия: организованы специальные контейнерные площадки для раздельного сбора, внесены соответствующие изменения в территориальную схему обращения с отходами»,— подчеркивают „Ъ“ в «ЭкоСтройРесурс».

Заместитель председателя правления Тольяттинского городского отделения общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» Виталий Панков считает, что местная власть не занимается этими вопросами, не принимает мер для того, чтобы не возникали свалки: «Нужна работа по контролю за движением всех видов отходов. Чтобы осуществлять утилизацию отходов, нужно оказать поддержку всем перерабатывающим ­производствам».

Ани Айвазян