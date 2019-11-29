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Джонатан Айв ушел с поста главного дизайнера Apple
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Выбор Виктории Михайленко
Журнал "Коммерсантъ Weekend"
№41
от
29.11.2019
, стр. 50
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Стиль
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия