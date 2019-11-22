Апелляция на стероидах

Волгоградский областной суд на следующей неделе рассмотрит в апелляционной инстанции уголовное дело в отношении жителя города Александра Даренского, признанного виновным в контрабанде сильнодействующих препаратов. Суд первой инстанции посчитал, что молодой человек, зная о том, что в России запрещен свободный оборот анаболиков, заказал препараты в Белоруссии. Защита утверждает, что у бодибилдера не было мотива на контрабанду, так как он заказал препараты в России и мог не знать о том, что они пересекут границу. Спортсмены признают, что у начинающих атлетов зачастую «испорченное представление о спортивном процессе».

В понедельник, 25 ноября, в Волгоградском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы адвоката жителя Волгограда Александра Даренского Ольги Зав­городневой на приговор Красноармейского районного суда города.

Как писал „Ъ“, в августе прошлого года 29летнего Александра Даренского признали виновным в незаконном перемещении через государственную границу РФ сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Он приговорен к трем годам колонии общего режима.

Как следует из судебного решения, в феврале прошлого года занимавшийся силовыми видами спорта Александр Даренский заказал в интернет-магазине препараты, содержащие анаболики. За два препарата он заплатил 2,7 тыс. руб., оформил заказ на свое имя. Через две недели посылка пришла в волгоградское отделение «Почты России», где Даренский ее получил. На выходе из почтового отделения его задержали сотрудники полиции и заявили, что он подозревается в контрабанде сильнодействующих препаратов. В посылке находился блистер с 25 таблетками и флакон с ­жидкостью.

Александр Даренский позже заявил, что полицейские вынудили его подписать явку с повинной и отпустили, пообещав, что никакого наказания в дальнейшем не ­последует.

Тем не менее, в марте 2018 года экспертиза купленных мужчиной препаратов показала, что в них содержатся запрещенные к перемещению через границу России вещества 1альфа-метиландростанодон и метилтестостерон. По факту незаконного перемещения этих веществ через границу было возбуждено уголовное дело. До приговора Даренский находился под подпиской о невыезде.

Адвокат Ольга Завгороднева в апелляционной жалобе заявила, что у ее подзащитного не было умысла на контрабанду сильнодействующих препаратов. В частности, она отмечает, что из анализа доказательств пришла к выводу, что Александр Даренский заказал анаболические стероиды в Москве. В частности, она отмечает, что господин Даренский оплатил препараты путем перевода денежных средств на счет карты Сбербанка гражданке России по российским номерам телефонов без указания, что перевод является международным.

Кроме того, на сайте продавца нет информации о том, что товар будет пересекать границу РФ, а также сведения о его запрете на территории России. Также адвокат утверждает, что суд не установил размер запрещенного вещества, транспортировка которого в Россию вменяется ему в вину.

Госпожа Завгороднева также утверждает, что из протокола осмотра сайта продавца видно, что в состав одного из препаратов входит мастеролон, а не местеролон. «Указанное название отсутствует в списке запрещенных веществ. Это обстоятельство имеет значение для дела и однозначно свидетельствует о том, что покупателя ввели в заблуждение при покупке препарата. Умысла на совершение преступления — контрабанды сильнодействующих веществ — у него не было»,— утверждает адвокат.

По ее словам, апелляционной инстанции следует отменить приговор Красноармейского районного суда Волгограда в отношении Александра Даренского и оправдать его.

Президент Федерации силового экстрима России Вячеслав Максюта затруднился оценить перспективы обжалования приговора, но отметил, что «сейчас закон очень строг в отношении всего, что можно посчитать контрабандой».

Вице-президент Федерации бодибилдинга России по ПФО Олег Погодин говорит, что начинающие спортсмены действительно попадаются на покупке сильнодействующий препаратов по неопытности. «Это реальная статья за приобретение и распространение сильнодействующих препаратов, по которой получают сроки. Есть перечень препаратов, которые запрещены к обороту. У многих начинающих спортсменов испорченное представление о спортивном процессе. Но делают это они, как правило, ненамеренно»,— отмечает господин ­Погодин.

Сергей Петунин