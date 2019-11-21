Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эта организация была создана в июле 2019 года.

Сейчас «Стройинвестхолдинг» — единственный владелец «Стройгазмонтажа», ему принадлежит 100% акций. Гендиректором и единственным учредителем компании является Ольга Сафонова.

«Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году на базе пяти активов («Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз»). В последующие два года компания стала основным строительным подрядчиком «Газпрома». В частности, она выиграла конкурс на строительство наземной части газопровода «Северный поток». Весной 2014 года компания и ее тогдашний владелец Аркадий Ротенберг попали под западные санкции, однако несмотря на это «Стройгазмонтаж» получил право на строительство Крымского моста из Краснодарского края.

В июле стало известно, что Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа». Как сообщал РБК, бизнесмен мог продать компанию примерно за 75 млрд. руб. Источники “Ъ” сообщали, что новым владельцем «Стройгазмонтажа» стал «Газстройпром», где 49% — у «Газпрома», остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Стройгазмонтаж" ушел от Аркадия Ротенберга».