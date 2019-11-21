Дмитрий Самойлов согласился с жалобами на новые остановки

Во время общения с жителями Перми в Instagram глава города Дмитрий Самойлов признал жалобы на новые остановки обоснованными. По мнению горожан, некоторые остановочные пункты «маленькие и не защищают от ветра». «Есть над чем подумать. Наверное, это не идеальный проект. Поэтому надо использовать другие проекты и искать другое системное решение», - заявил мэр. Также он отметил, что полномочия по организации остановочных пунктов будут переданы от районных администраций городскому департаменту транспорта. «Должна быть единая логика, стратегия и тактика», - заявил Дмитрий Самойлов. По его словам в 2020-2021 годах на обустройство остановок будет дополнительно выделено около 30 млн руб ежегодно.