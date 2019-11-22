Отходы станут цементом

Высокие расходы на захоронение мусора заставляют его переработчиков искать новые механизмы сбыта. Крупный московский оператор MGS Group договорился о поставке топлива из отходов ведущим производителям цемента. Для последних оно будет бесплатным, а поставщику поможет сэкономить около 170 млн руб. в год. Подобных проектов не исключают и другие операторы. Производство цемента на топливе из отходов по уровню загрязнения сравнимо с обычным сжиганием мусора, уверены экологи.

Занимающаяся сбором и переработкой мусора MGS Group заключила с крупным производителем цемента «ЛафаржХолсим» соглашение о поставке RDF-топлива (Refuse Derived Fuel), которое производится на базе твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом “Ъ” сообщили в MGS Group. По собственным оценкам, компания перерабатывает 5% мусора Москвы и 70% — Новой Москвы. За два года объем планируется довести до 20% от всего накапливаемого столицей мусора — 1,3 млн тонн в год. На первом этапе MGS Group намерена ежегодно выпускать 36 тыс. тонн RDF-топлива, а в перспективе нарастить производство до 500 тыс. тонн. Объем инвестиций в проект — 700 млн руб. Аналогичные поставки планируется наладить для компаний «Евроцемент» и «Азия Цемент». В «Евроцементе» отказались от комментариев, в «Азии Цемент» на вопросы оперативно не ответили.

Для «ЛафаржХолсима» RDF-топливо будет бесплатным: за одну тонну компания будет платить 1 руб.

Основатель MGS Group Георгий Малютин объясняет, что производство RDF-топлива — выгоднее, чем захоронение отходов, которое обходится минимум в 1,2 тыс. руб. за тонну.

По его подсчетам, около 10% мусора при сортировке идет на переработку (пластик, картон, алюминий, другой металл, стекло), 40% — на компостирование, для 10% необходимо захоронение, остальное можно направлять на RDF-топливо. Исходя из оценок господина Малютина и среднегодового объема мусора Москвы в 7 млн тонн, расходы MGS Group на захоронение можно оценить до 170 млн руб. в год. В «ЛафаржХолсиме» RDF-топливо будут использовать для цементного завода в поселке Ферзиково Калужской области вместо природного газа. В «Союзцементе» отмечают, что применение отходов не слишком широко распространено среди цементных заводов в России, хотя в мире это популярная практика: в развитых странах Европы уровень использования отходов на такого рода заводах достигает 70–80%, в США — около 75%.

В крупнейшем операторе «РТ-Инвест» (создан при участии «Ростеха») интерес к аналогичным проектам не исключают. «Мы готовы поставлять сырье для производителей подобной продукции, на своих сортировочных комплексах уже сегодня мы способны извлекать до 18 видов фракций, в том числе и необходимые для RDF-топлива полимеры»,— сообщил представитель компании. Там отмечают, что подобное топливо можно производить и для бытовых потребителей, более тщательно проработав его состав.

Представитель Российского экологического оператора (РЭО, развивает сферу обращения с ТКО в РФ) говорит, что до недавнего времени фиксировали только единичные случаи производства и применения RDF-топлива в России. В РЭО ждут, что уже в 2020 году количество предприятий по производству RDF будет расти:

«Операторам это позволит найти новые рынки сбыта для альтернативного топлива, сегодня это цементные печи, котельные и ТЭЦ, а в дальнейшем, возможно, другие промышленные предприятия».





Но в ГК «Мехуборка» предупреждают, что производство качественного RDF-топлива из ТКО — очень дорогостоящий и сложный процесс и даже в Европе не всегда могут добиться нужного результата.

Экологи настроены к таким проектам скептически. Руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша опасается, что цементные строительные материалы, произведенные при сжигании мусора, могут быть опасны, а производства с использованием RDF-топлива по уровню загрязнения окружающей среды сравнимы с мусоросжигательными заводами. Руководитель токсической программы «Гринписа России» Алексей Киселев считает более приоритетным повторное использование сырья, материалов и веществ, а также предотвращение образования отходов.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Дарья Андрианова