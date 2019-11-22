«Телекомсервис» заждался расплаты Ростовская компания не может получить 120 млн руб. за работу на строительстве газопровода «Сила Сибири»

Компания «Телекомсервис», занимающаяся строительно-монтажными работами, намерена взыскать со своего генподрядчика, фирмы «Краснодаргазстрой», более 161,5 млн руб., из них 120 млн руб.— долг за работу по договорам субподряда при строительстве газопровода «Сила Сибири». Руководство ростовской компании уверяет, что задержка выплат негативно сказывается не только на ее работе, но и на реализации всего проекта. В «Краснодаргазстрое» ситуацию не прокомментировали.



Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству шесть исков ростовской компании ООО «Телекомсервис» к АО «Краснодаргазстрой» (51% в уставном капитале принадлежит ООО «Стройгазмонтаж»). Еще одно заявление оставлено без движения до 20 декабря. Общая сумма исковых требований превышает 161,5 млн руб. Директор ООО «Телекомсервис» Ален Глушков рассказал, что большая часть задолженности (120 млн руб.) сформировалась из-за невыполнения «Краснодаргазстроем» обязательств по оплате субподрядных работ, которые «Телекомсервис» выполнил на одном из этапов строительства магистрального газопровода «Сила Сибири».

«Телекомсервис» поставил продукцию производственно-технического назначения, выполнил строительно-монтажные работы по линии электропередачи и предоставил услуги по бурению скважин на линейной части газопровода и крановых узлов, отмечает господин Глушков. Сроки расчета по договорам истекли, однако «Краснодаргазстрой» так и не оплатил работы, уверяет он.

«"Телекомсервис" добросовестно выполнил обязательства, однако теперь несет убытки. Из-за этого мы были вынуждены приостановить работы, необходимые для пуска газопровода, который должен был состояться 1 декабря. Чтобы не допустить задолженности перед налоговой и работниками, мы были вынуждены часть оборудования продать, часть — заморозить»,— отметил директор компании.

Кроме работ по проекту «Сила Сибири», неоплаченными остаются контракты, заключенные в рамках реконструкции Майкопской компрессорной станции и строительства газопровода «Южный поток». Руководство «Телекомсервиса» подчеркивает, что «Краснодаргазстрою» не раз направлялись досудебные претензии, которые остались без ответа.

На телефонный звонок “Ъ-Юг” в приемную АО «Краснодаргазстрой» ответили, что соединят с компетентным сотрудником, а затем прервали разговор и перестали брать трубку.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Телекомсервис» зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. Основной вид деятельности — работа в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Бенефициар — Геннадий Химченко. Выручка компании за 2018 год составила 300,5 млн руб., прибыль — более 1,9 млн руб. «Телекомсервис» участвовал в строительстве газопроводов Дзурикау—Цхинвал, «Голубой поток» и «Южный поток», занимался строительством объектов к сочинской олимпиаде, сотрудничал с «Газпромом», различными министерствами РФ, операторами сотовой связи и др.

АО «Краснодаргазстрой» зарегистрировано в Краснодарском крае в 1994 году. Предприятие занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Бенефициар фирмы — Аркадий Ротенберг. Более половины доли в уставном капитале АО «Краснодаргазстрой» принадлежит его компании «Стройгазмонтаж». Выручка компании за 2018 год составила 34 млрд руб., убыток превысил 474,6 млн руб. Отметим, что «Краснодаргазстрой» выполняло множество госзаказов — с 2014 по 2018 год фирма получила контракты на 5 млрд руб.

Кристина Федичкина