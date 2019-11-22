Жители курорта выступили против строительства химзавода

Экологи и инициативная группа граждан начали сбор подписей против строительства в городе Лермонтове (Ставрополье) завода по производству нитроцеллюлозы. Одна из петиций появилась на портале Avaaz.org. Предприятие с согласия краевых властей намерена построить московская компания ООО «Химинвест». Площадку под строительство без проведения торгов власти выделили в октябре 2019 года рядом с урановым хвостохранилищем. Компания-инвестор уверяет, что производство будет абсолютно безопасным и экологически чистым. По мнению экологов, новое химпредприятие будет угрожать Бештаугорскому месторождению минеральных вод и в целом всему курортному региону Кавказских Минеральных Вод.



Решение о строительстве нового предприятия в Лермонтове было принято еще в начале 2019 года. Как пояснили в Минэкономразвития Ставропольского края, проект был одобрен «в рамках заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края и публичных слушаний в администрации города Лермонтова».

Вопрос об одобрении стройки на публичных слушаниях вызвал возмущение у горожан. Они узнали о проекте практически после того, как появилась информация о выделении участка под строительство в октябре 2019 года. Тогда же начался сбор подписей против стройки, а также с требованием провести новые общественные слушания. Сбором занимается несколько инициативных групп. По информации общественников, в общей сложности обращение подписали уже более 3 тыс. человек. Одновременно на портале Avaaz.org идет сбор подписей под петицией «Лермонтов или Чернобыль».

Авторы петиции, которая адресована президенту России, председателю правительства РФ, спикеру Совета федерации, генпрокурору и министру природных ресурсов России, возмущаются, что опасное химическое производство собираются строить практически в центре курортного региона в непосредственной близости от уранового хвостохранилища.

«В городе уже есть большой химзавод по выпуску удобрений, литейное производство редкоземельных металлов и крупнейший на Северном Кавказе завод по выделке шкур с крайне примитивной системой утилизации отходов»,— говорится в петиции. Все эти предприятия можно считать экологически грязными, утверждают авторы, о чем свидетельствует «высокий уровень онкологических заболеваний среди жителей Лермонтова».

Общественники опасаются и нештатных ситуаций, которые могут быть там, где есть человеческий фактор. Рамиз Шабанов, один из активистов, выступающих против строительства нового предприятия в Лермонтове, поясняет, что нитроцеллюлоза — взрывоопасное и легковоспламеняющееся вещество, для производства которого используется азотная кислота, в случае ее утечки возможна техногенная катастрофа, тем более что рядом с будущим заводом «не только хвостохранилище, но также аммиачное хранилище».

По данным министерства промышленности и связи Ставропольского края, новый завод действительно будет специализироваться на выпуске нитрата целлюлозы всех марок. Его используют, в частности, при производстве лакокрасочных материалов, типографских красок, целлулоида, специальных эмалей для обработки кожи, стекла, черных и цветных металлов и бумаги. При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать 7,2 тыс. т продукции в год. Ввести в строй его планируют уже во втором квартале 2021 года.

На совещании в правительстве края, прошедшем в конце октября 2019 года и посвященном строительству нового химзавода в Лермонтове, руководство «Химинвеста» пообещало, что проект обязательно пройдет государственную экологическую экспертизу, и заверило в полной безопасности будущего производства.

Эксперт Национального экологического комитета Андрей Фокин отмечает, что для нитроцеллюлозного производства необходима санитарно-защитная зона в 1 км, в то время как на удалении не более 300 м расположены зернохранилище, распределительный центр «Магнита» и зона отдыха в районе заводского озера.

«В случае нештатной ситуации на нитроцеллюлозном заводе в Лермонтове работники всех соседних предприятий окажутся в зоне поражения. А аммиачное облако может мгновенно распространиться на расстояние до 10 км. И в эту зону попадают не только Лермонтов, но частично и курорты Пятигорск, Ессентуки и Железноводск»,— пояснил “Ъ” господин Фокин.

По словам эксперта, непонятна логика краевых властей, поскольку по постановлению правительства РФ на территории Кавминвод «запрещено строительство новых промышленных предприятий, а также предприятий, оказывающих вредное влияние на состояние окружающей природной среды».

Правительство края, в свою очередь, определяет Лермонтов как «город с большим потенциалом», который «нуждается в инвестициях и новых рабочих местах», которые ему сможет обеспечить новое предприятие.

Александра Ларинцева, Пятигорск