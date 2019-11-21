Госдума приняла закон о штрафах за повторный отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, увеличивающий штрафы за повторный отказ операторов связи передать ФСБ ключи шифрования. Также документом предусмотрены штрафы за распространение призывов к терроризму через интернет и хранение личных данных россиян за пределами России.

Согласно закону, за повторное непредоставление ключей шифрование предполагаются штрафы:

для граждан — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн руб.

Также законом вводится ответственность за «невыполнение оператором при сборе персональных данных» обязанности хранить информацию о гражданах РФ на территории страны. Гражданам будет грозить 30–50 тыс. руб., должностным лицам — 100–200 тыс. руб. и юридическим лицам — 1–6 млн руб. За повторные нарушения штрафы увеличат: граждан предлагается штрафовать на 50–100 тыс. руб., должностных лиц — на 500 тыс.–800 тыс. руб. и юридических лиц — на 6–18 млн руб.

Кроме того, закон увеличивает штрафы за повторные нарушения владельцами аудиовизуальных сервисов. Тем, кто повторно допустил распространение призывов к терроризму и экстремизму посредством таких платформ, грозит штраф: для граждан в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 600 тыс. до 800 тыс. руб., а для юридических лиц — от 1 млн до 5 млн руб.

Закон вступит в силу в день официального опубликования. Ему предстоит рассмотрение в Совете федерации и подписание президентом России.

Напомним, осенью 2017 года суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Затем обязал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. Ведомство начало ограничивать доступ к нему, однако мессенджеру удается обходить блокировку. Кроме того, Telegram быстрее всех мессенджеров в России наращивает аудиторию. В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и Telegram.

Чему блокировка Telegram научила чиновников и пользователей, читайте в материале “Ъ” «На границах возможного».