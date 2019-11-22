Брокер наторговал на предупреждение

Банк России впервые установил факт осуществления брокерской деятельности без лицензии и наказал за это компанию «Борса трейд». Арбитражный суд подтвердил правоту регулятора. В «Борса трейд» настаивают, что осуществляли проп-трейдинг, при котором торгуют средствами самой компании и который не лицензируется. Но компания признает, что допустила ошибки в оформлении своей деятельности.

Банк России сообщил, что установил факт осуществления ООО «Борса трейд» брокерской деятельности без лицензии. По данным регулятора, компания привлекала физических лиц с целью осуществления интернет-трейдинга. «Действия, совершаемые обществом и его клиентами-трейдерами, по сути, были идентичны действиям, совершаемым брокерами и их клиентами в рамках договоров на брокерское обслуживание»,— считает ЦБ. Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики в июле 2019 года общество привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Согласно статье, осуществление деятельности без лицензии влечет наложение на юридическое лицо штрафа от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Одновременно назначено административное наказание в виде предупреждения. Апелляционный суд в октябре оставил решение без изменения. ЦБ направил в адрес «Борса трейд» извещение о необходимости получения брокерской лицензии.

Как сообщил “Ъ” директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, компания предлагала своим клиентам проп-трейдинг, но фактически это была стандартная брокерская деятельность без лицензии: клиент должен был внести «обеспечительный платеж» в компанию и им покрывать свои убытки.

«Фактически клиенты торговали на свои же деньги, а компания предоставляла им маржинальное плечо»,— сказал он.





Как пояснил директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Олег Чихладзе, проп-трейдинг — это самостоятельный трейдинг, когда компания торгует сама на собственные средства. «До 2008 года, когда все рынки росли, проп-трейдинг был весьма популярен, сейчас же изменилась нормативная среда, выросла прозрачность на рынках — легкость заработка осталась в прошлом»,— говорит он. Вместе с тем сама компания являлась клиентом лицензированного брокера и выводила сделки клиентов на биржу. Из материалов суда следует, что она работала с «Открытием брокер», представитель которого подтвердил, что «Борса трейд» являлась их клиентом с 2016 года. «В связи с появлением информации о том, что клиент занимается недобросовестной практикой, отношения с данным клиентом были прекращены»,— сообщил он.

Один из учредителей и директор «Борса трейд» Ирек Сафин сообщил “Ъ”, что в 2018 году в связи с развитием компании он лично инициировал запрос в ЦБ о том, подпадает ли ее деятельность по проп-трейдингу под закон о рынке ценных бумаг. В ответе регулятор указал, что компания совершает притворную деятельность, прикрывающую брокерскую деятельность. «Получать лицензию по брокерской деятельности мы не были намерены, потому что считаем, что наш бизнес не является брокерским»,— пояснил он. После того как «Открытие брокер» закрыл счет «Борса трейд», была зарегистрирована новая компания за рубежом — Borsa Trade LLP. Но после того как банк также закрыл ее счет, было принято решение о сворачивании бизнеса. На страничке компании в «ВКонтакте» в последнем сообщении от 1 ноября говорится: «Компания прекращает свою деятельность. Большая просьба отправить заявки на вывод средств». «На сегодняшний день все расчеты с клиентами завершены, обязательств у нас перед ними нет»,— заявил господин Сафин.

Господин Сафин считает, что компания совершила две стратегические ошибки. Первое — «Борса трейд» брала обеспечительный платеж, который служил гарантом безубыточной торговли. Второе — сайт компании был похож на предложение брокерских услуг с маржинальной торговлей. Как отметил советник президента «Финама» Евгений Васеев, проп-трейдинг популярен в основном в США, где компании набирают новичков и по результатам предварительного отбора предоставляют минимальную сумму для торговли, ограничивая дневной убыток. Те, кто успешно оперирует с начальной суммой, становятся трейдерами компании. «Ни о каком покрытии убытков за счет трейдеров речи не идет»,— указывает он. По его оценке, в России на сегодняшний день работает около десяти проп-трейдинговых компаний, большая их часть непубличная.

Полина Смородская