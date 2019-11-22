— Как вы обнаружили «Борса трейд»?

— Выявили в ходе мониторинга, потому что компания активно привлекала клиентов, распространяя информацию о себе.

— Есть ли пострадавшие клиенты от деятельности компании?

— Обращений в отношении деятельности этой компаний у нас не было. Там могут быть пострадавшие, но надо смотреть, как были составлены договоры с клиентами. Я подчеркиваю, что мы привлекли компанию к ответственности не за мошеннические действия, а за осуществление нелегальной деятельности на финансовом рынке.

— Чем это плохо для клиентов?

— Во-первых, они участвуют в незаконной деятельности. Во-вторых, людям предлагают одну услугу, а по факту они получают другую. Фактически это обман. Также клиенты несут риск, что в любой момент компания может прекратить нелегальную деятельность, клиентам понадобится как-то выводить свои деньги, и тут возникает риск мошенничества.

— Сколько клиентов у компании?

— Несколько сотен.

— Часто ли Банк России сталкивается с подобными случаями?

— Этот случай вопиющий и достаточно уникальный. В основном мы все-таки выявляем нелегальную форекс-деятельность, которая имеет признаки мошенничества, нелегальных кредиторов. Но встречаются и хитроумные схемы. Например, недавно мы нашли компанию, которая занималась якобы привлечением инвестиций под футбольные детские клубы. Больше этих денег никто не видел, как и клубов. Не так давно выявили случай, когда компания позиционировала себя как посредник между кредитными организациями и гражданами по предоставлению займов. Людей убеждали, что им одобрен кредит в банке, после этого им предлагалось оформить договор страхования жизни как гарантию получения данного кредита. Соответственно, после заключения такого «договора страхования» и получения денег от клиентов все отношения с ними прекращались. Когда люди приходили в банк за кредитом, оказывалось, что никакого кредита никто им не одобрял, в банке об этом слышат впервые. Там, конечно, счет пострадавших идет на сотни и тысячи, пострадавшие были в основном в Сибири. Правоохранительные органы приняли оперативные меры по данному случаю.

— На компанию «Борса трейд» был наложен штраф?

— Судом была вынесено административное наказание в виде предупреждения.

— Что будете делать, если компания продолжит свою деятельность, например, через другое юридическое лицо?

— Если станет привлекать клиентов через сайт, будем его блокировать. Если подобная деятельность будет распространяться из-за рубежа, то вопрос уже будет идти не только о нелегальной деятельности, но и, возможно, о мошенничестве. Наша задача — пресекать такие действия и предупреждать участников рынка о возможности появления у них таких клиентов, которые оказывают псевдоброкерские услуги.

— Будете ли вы давать предписания легальным брокерам не работать с такими компаниями?

— Будем реагировать по ситуации, в зависимости от угроз для общества и активности подобных компаний.

— В отношении «Борса Трейд» брокера предупредили?

— Да, брокер в курсе. Действующим профучастникам надо внимательнее относиться к процедуре «знай своего клиента». Смотреть на торговую активность клиентов, чтобы не было аналогичных случаев, потому что такие действия как минимум снижают доверие к добросовестным участникам рынка. Мы будем смотреть за аналогичными случаями и будем предупреждать профучастников не работать с такими компаниями.

— В целом проп-трейдинг разрешен в России?

— Это неурегулированный вопрос. По факту такая деятельность возможна. Это решение организации, кто от ее имени будет управлять ее деньгами и собственностью. Фактически она нанимает сотрудников за бонус от их результативности. Сейчас вопрос специального регулирования такой деятельности в повестке дня не стоит, кроме того, она сейчас не особо популярна.

Интервью взяла Полина Смородская