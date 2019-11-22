В Иркутске задержан подполковник полиции, подозреваемый в покровительстве проституции

Начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское» задержали по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). По неофициальной информации, речь идет о начальнике уголовного розыска отдела полиции №5 МУ МВД «Иркутское» подполковнике Александре Юринском, который затребовал 1 млн руб. с гражданина за беспрепятственную организацию проституции. Как сообщает следственное управление СКР по Иркутской области, подозреваемый, занимая должность начальника отдела угрозыска, лично получил в качестве взятки крупную сумму денежных средств. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области личность подозреваемого и обстоятельства дела не комментируют. Там сообщили, что подозреваемый задержан до избрания меры пресечения и в ближайшее время будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Екатерина Еременко