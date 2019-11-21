Элитный курский санаторий «Марьино» хотят реконструировать за 7 млрд рублей

ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных и государственных органов» управделами президента РФ объявило тендер по поиску подрядчика на строительство и реконструкцию курского санатория «Марьино» в Рыльском районе Курской области. На реконструкцию объекта выделено 6,8 млрд руб. из федерального бюджета.

За эти деньги подрядчик за два года должен будет провести реконструкцию (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) спального корпуса и оранжереи, которые являются объектами госохраны, а также лечебно-диагностический корпус с бассейном, киноконцертный и спортивно-досуговый корпуса, спортплощадки и очистные сооружения. При этом планируется снести кафе и беседки. Победителя конкурса с ограниченным участием планируют определить 17 декабря.

Напомним, бывший санаторий ЦК КПСС находится в старинной усадьбе князей Барятинских «Марьино» и является объектом культурного наследия федерального значения. Постройка датируется XVIII веком.

Мария Старикова