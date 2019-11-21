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Третьего полицейского по делу Игоря Крайнова перевели под домашний арест

Нижегородский областной суд смягчил меру пресечения бывшему оперуполномоченному нижегородского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков Николаю Кострову, обвиняемому в превышении полномочий. Как сообщила “Ъ-Приволжье” юрист «Комитета против пыток» Юлия Осипова, он останется под домашним арестом до 7 декабря.

Напомним, Николаю Кострову вместе с коллегами Алексеем Ивановым и Евгением Соколовым инкриминировали нанесение побоев уроженцу Бурятии Игорю Крайнову. В сентябре полицейские задерживали его у здания «Нижполиграфа» по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Убегая от оперативников, потерпевший упал у служебного лифта. Полицейские нанесли ему несколько ударов и положили в задний карман брюк предмет, оказавшийся при досмотре пакетом с мефедроном весом 3,18 г. Действия сотрудников полиции попали на камеру видеонаблюдения.

Игорь Крайнов заявил, что в отделе полиции ему предложили сознаться в покупке наркотика через Telegram-канал, несколько часов заставляли стоять с поднятыми руками и били по почкам. После признательных показаний потерпевшего отпустили из отделения полиции, и он обратился в больницу, где ему диагностировали ушиб правой стороны грудной клетки.

В середине октября сотрудники управления Следственного комитета РФ по Нижегородскому району возбудили в отношении полицейских уголовное дело о превышении полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Вскоре Нижегородский райсуд отправил их в СИЗО, но в начале ноября Алексей Иванов и Евгений Соколов обжаловали это решение и были переведены под домашний арест. Решением руководства областного управления МВД полицейские были уволены с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Своей вины они не признали и настаивали, что Игорь Крайнов обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Теперь «Комитет против пыток» форсирует расследование эпизода с подбрасыванием запрещенных веществ их подзащитному, находящемуся под домашним арестом. Правозащитники направили заявление главе регионального управления Следственного комитета РФ Андрею Виноградову с просьбой проверить бывших полицейских на предмет фальсификации доказательств (ч.4 ст. 303 УК РФ). «Мы опасаемся, что сторона обвиняемых может дожидаться спада возникшего ажиотажа в средствах массовой информации, чтобы активизировать все свои ресурсы и постараться максимально замять это дело, отделавшись минимальной ответственностью и сохранив лицо чистым», — сообщили в КПП, добавив, что ситуация демонстрирует «полную незащищенность человека от подобного произвола со стороны правоохранителей» и нет никаких гарантий, что подобная практика не носит системный характер.

Роман Рыскаль


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