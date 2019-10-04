Камерный момент

В Нижнем Новгороде местный житель обратился за помощью в Комитет против пыток, заявив, что сотрудники полиции избили его и подбросили наркотики. Он утверждает, что стал убегать от полицейских в штатском специально в то место, где установлены камеры видеонаблюдения, чтобы процесс его задержания был записан. Правозащитники выложили в сеть видео, на котором заметно, как полицейский что-то подкладывает в карман поваленному на пол нижегородцу. Как сообщил “Ъ-Приволжье” источник, знакомый с ситуацией, мужчина находился в разработке у сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. Теперь в деле придется разбираться следственному комитету.



Житель Нижнего Новгорода Игорь Крайнов обвинил сотрудников полиции в том, что они подбросили ему наркотики, несколько часов держали в отделении полиции, где избивали и заставляли признать свою вину. Как сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток», некоторые события, связанные с задержанием господина Крайнова, попали на камеры наружного видеонаблюдения. По данным правозащитников, к которым нижегородец обратился за юридической помощью, вечером 12 сентября Игорь Крайнов после встречи с друзьями возвращался на работу, чтобы забрать свои личные вещи. На улице к нему подошли двое в штатском и закричали: «Стоять, полиция!». ­Мужчина якобы не сразу понял, что это сотрудники правоохранительных органов, поэтому попытался убежать. Неизвестные бросились за ним, при этом один упал, а второй произвел несколько выстрелов в воздух, повторив требование остановиться. Чтобы не оставаться с преследователями один на один, мужчина вбежал в офисное здание, так как надеялся, что там могут быть люди, и знал, что там установлены камеры видеонаблюдения.

Нижегородец утверждает, что догнав его, сотрудники полиции повалили его на пол, надели наручники, избили и обыскали. Потом в задний карман его джинсов один из сотрудников полиции засунул пакетик с мефедроном. Задержанного доставили в отдел полиции №5 УМВД РФ по Нижнему Новгороду. Там его заставили несколько часов простоять у стены, подняв вверх руки. Периодически сотрудники полиции били его по почкам. При личном досмотре у задержанного был обнаружен мефедрон весом более 3,18 г, что считается крупным размером. Позже дома у задержанного произвели обыск, ничего запрещенного там не нашли.

После этого полицейские предложили Игорю Крайнову признать, что он через интернет заказал мефедрон, забрал в условленном месте «закладку» и поехал на работу, где его и задержали. Взамен сотрудники полиции гарантировали задержанному меру пресечения, не связанную с арестом. В противном случае его обещали привлечь по еще одной, более тяжкой статье УК РФ. После двух суток содержания в изоляторе Игоря Крайнова отпустили под подписку о невыезде. В больнице ему поставили диагноз «ушиб правой половины грудной клетки».

По мнению юриста Комитета против пыток Юлии Осиповой, на имеющейся видеозаписи видно, как Игоря Крайнова неоднократно бьют. Кроме того, на камеру попал момент, когда полицейский что-то засовывает в карман задержанного. «Думаю, наличие видеокамер стало крайне неприятным сюрпризом для сотрудников полиции. Мы уже подали сообщение о преступлении в СК РФ и приобщили имеющуюся видеозапись, ожидая от следственного органа незамедлительной и адекватной реакции в виде возбуждения уголовного дела»,— отметила юрист.

В региональном управлении СК РФ сообщили, что заявление от Комитета против пыток поступило во второй половине дня 3 октября. Оно официально зарегистрировано и принято к рассмотрению. В соответствии с законодательством, видеозапись и факты, изложенные в заявлении, будут изучены. В случае, если в действиях сотрудников полиции обнаружатся признаки состава преступления, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В областном ГУ МВД РФ в ответ на запрос “Ъ-Приволжье” сообщили, что после того, как информация о ситуации с Игорем Крайновым получила огласку, в управлении была назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям всех участников событий.

По данным источников “Ъ-Приволжье” в правоохранительных органах, Игорь Крайнов находился в разработке у сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. Его задержание происходило в рамках оперативно-розыскных мероприятий. По данным собеседников, возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта».

Андрей Репин