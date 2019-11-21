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Ленобласть намерена компенсировать предпринимателям затраты на реставрацию памятников

Власти Ленинградской области разрабатывают механизмы поддержки предпринимателей, восстанавливающих памятники на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти для арендаторов объектов культурного наследия в качестве поддержки может предоставляться льготная арендная ставка и и включение стоимости затрат на реставрацию в счет арендной платы. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, для собственников объектов культурного наследия будет предложена возможность частичной компенсации из бюджета.

В настоящее время в Ленобласти насчитывается несколько тысяч памятников, эффективно используются только некоторые из них.

Напомним, что в Петербурге действует программа «Аренда памятника за 1 рубль», предоставляющая инвесторам налоговые льготы.

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