Ленобласть намерена компенсировать предпринимателям затраты на реставрацию памятников

Власти Ленинградской области разрабатывают механизмы поддержки предпринимателей, восстанавливающих памятники на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти для арендаторов объектов культурного наследия в качестве поддержки может предоставляться льготная арендная ставка и и включение стоимости затрат на реставрацию в счет арендной платы. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, для собственников объектов культурного наследия будет предложена возможность частичной компенсации из бюджета.

В настоящее время в Ленобласти насчитывается несколько тысяч памятников, эффективно используются только некоторые из них.

Напомним, что в Петербурге действует программа «Аренда памятника за 1 рубль», предоставляющая инвесторам налоговые льготы.