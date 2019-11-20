Участок на проспекте Маршала Блюхера выставили на торги по аренде

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» объявило торги на право заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях. Речь идет об участке по адресу: проспект Маршала Блюхера, уч. 99 (западнее пресечения с Лабораторной улицей) в Калининском районе города. Целевое использование данной территории — строительство магазина. Площадь участка составляет 4,2 тыс. кв. м, сообщили в комитете имущественных отношений Петербурга.

Срок действия договора аренды составит 32 месяца. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет 11,5 млн рублей. Аукцион — открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. Планируется, что он будет проведен в очной форме 26 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что право проводить торги по продаже имущества Петербурга в рамках приватизации в электронной форме получил Российский аукционный дом. С компанией заключен договор сроком на три года.