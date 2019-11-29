Салат из цветной капусты

Традиционная мода работает на аккумуляторах ницшеанского вечного возвращения. Начнешь опять сначала. И повторится все, как встарь. Ночь, ледяная гладь канала. Аптека, улица, фонарь. Мех сменяет хлопок, полоску клетка, а черный цвет вечен, как космос.

Младший современник немецкого философа Александр Блок лаконично сформулировал то, что у Ницше сказано настолько расплывчато, что до сих пор вызывает споры. Однако он слишком жестко смонтировал паттерны. Повторяется действительно все. Но вовсе не обязательно, чтобы в одинаковом наборе и той же самой последовательности.

Любое обобщение хромает. И поэтому попытка применить логику вечного возвращения хоть к архитектурной, хоть к гастрономической моде, разумеется, вызовет массу неточных предположений, которые придется вталкивать в испанский сапог реальных фактов.

Взять хоть гастрономическую моду. Едва ли в обозримом будущем нам придется ждать возвращения быков, фаршированных телятами, которых готовят, вырыв предварительно большую яму и запалив в яме костер, на который ушла половина близлежащего реликтового леса. Так же маловероятен расцвет каннибализма, востребованность которого огнем и мечом пресекли христианские миссионеры. Не стоит рассчитывать и на всплеск интереса к маргарину и прочим трансжирам. Едва ли при нашей жизни реабилитируют фуа-гра в Калифорнии, и все меньше шансов на то, что устоит глютен. Потребление сегодня — это гибрид пуританской морали с лабораторией доктора Фауста. Человечество вышло на поиски вечной жизни, не обремененной грехом по отношению к окружающей среде.

Это глупо оценивать с точки зрения бремени белого человека или нравственного кодекса строителя коммунизма. Теперь будут такие правила, и в будущее, как водится, возьмут не всех, хотя приглашения всем разосланы. Много званых, но мало избранных.

Основные претенденты на попадание в ковчег — вегетарианцы. А их главный сегодня овощ — цветная капуста. Моя коллега Лена Чекалова уже писала о повальном увлечении этим овощем в странах к западу от оси Москва—Тегеран. Из цветной капусты сегодня делают ризотто, основу теста для пиццы и чего только не. В этом выдвижении капусты на передовую современности есть, конечно, что-то диоклетиановское. Римский император в свое время променял блага Рима на провинциальный огород. Сегодня огород городят как раз в столицах. И если в вашем меню до сих пор нет цветной капусты, ваши шансы на светлое завтра стремительно тают.

Поэтому вот вам рецепт, знайте и запоминайте.

Нужно взять кочан цветной капусты и разобрать его на соцветия. Соцветия острым ножом нарезать на тонкие ломтики вдоль, чтобы результат по возможности сохранял на разрезе структуру цветка. Но это необязательно. Главное, тонко нарезать.

Далее надо взять сок лайма и взбить его с тремя столовыми ложками хорошего оливкового масла, добавить каплю трюфельного масла, соль и перец и хорошенько взбить еще раз.

При подаче сырую капусту посыпать тертым пармезаном и капустой брокколи, натертой на мелкой терке. Брокколи нужна исключительно для появления зеленого цвета, символически, так сказать, открывающего дорогу в будущее.

Салат из цветной капусты 1 Цветная капуста (1 небольшой кочан) 2 Оливковое масло (50 мл) 3 Лайм (1 штука) 4 Брокколи (1 крупное соцветие) 5 Соль, перец, трюфельное масло (по вкусу)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»