Военные не защитили от холода

Управление МЧС России по Челябинской области ввело режим повышенной готовности в военном городке Чебаркуля. Там в 14 многоквартирных домах с 17 ноября нет отопления и горячей воды. Многочисленные порывы на теплосетях произошли из-за снижения температуры воздуха до минус 20 градусов. Власти установили в подвалах тепловые пушки, людям раздали электрообогреватели. Территория военного городка с теплосетями принадлежит Минобороны РФ, а дома находятся на обслуживании администрации Чебаркуля. Поселок до сих пор не получил паспорт готовности к зиме, теплотрассу не ремонтировали долгие годы. Жители говорят, что перебои с теплоснабжением происходят каждую зиму.



Главное управление МЧС России по Челябинской области объявило режим повышенной готовности в Чебаркуле из-за отключения теплоснабжения и горячей воды в 14 многоквартирных домах военного городка. 1 685 человек живут в таких условиях с 17 ноября. К устранению аварийной ситуации привлекаются коммунальные службы из Чебаркульского района, Троицка, Миасса. Работы по установке новых труб идут в круглосуточном режиме. Кроме жилых домов без отопления остались два детских сада, детей возят в другие дошкольные учреждения.

На месте работает оперативный штаб, в который входят представители Минобороны России, областного управления МЧС России, министерства строительства Челябинской области, администрации Чебаркуля, а также городские депутаты, руководители коммунальных служб и управляющих компаний. Утром 21 ноября в Чебаркуль приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он провел совещание с военными. «Мы обсудили, как сделать так, чтобы подобное в военном городке не повторилось. Я слышал от жителей, что в прошлом году аналогичная ситуация была. Конечно же, нас это устраивать не может, и думаю, совместными усилиями эту ситуацию решим. Вчера после заседания оперативного штаба сюда выдвинулась бригада из департамента эксплуатации минобороны, так что федеральные структуры тоже подключились к решению этой проблемы»,—подчеркнул губернатор.

Как сообщил заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, власти обратились в Гостехнадзор и военную прокуратуру. Ведомства проверят качество ремонта теплотрассы, в ходе которого начались порывы. «По предварительной информации, проектно-сметная документация не выполнялась. В документах заложен один вариант прокладки сетей, а по факту мы видим совсем другой. Вызвали руководителя филиала из Екатеринбурга, чтобы понять, каким образом принимались такие решения. Но оценку всем действиям даст военная прокуратура и Гостехнадзор»,— пояснил Иван Белавкин.

Военный городок в Чебаркуле не получил паспорт готовности к отопительному сезону, тепловые сети в поселке не прошли гидравлические испытания. При этом Чебаркуль паспорт к отопительному сезону получил своевременно. Поселок был передан на баланс муниципалитету, но земля и сети остались в ведении минобороны, соответственно и обязанность по ремонту труб и устранению прорывов также лежит на ведомстве. Жители военного городка сообщают в соцсетях, что аварии на теплосетях происходят каждую зиму.

В Министерстве обороны России не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с отключением отопления на подведомственной территории. Запрос “Ъ-Южный Урал” остался без ответа. Телефоны пресс-службы, указанные на сайте ведомства, в течение дня не отвечали. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что «офицер, владеющий информацией», в течение дня отсутствует.

Исполняющая обязанности главы Чебаркуля Светлана Виноградова рассказала, что если в кратчайшие сроки аварию не устранят, будет решаться вопрос о временном расселении людей. «Мы готовы помочь решить вопрос с временным переселением людей. Социальным службам дано поручение предоставить перечень категорий граждан, которые будут нуждаться в помощи, и будем адресно оказывать им ее»,— прокомментировала госпожа Виноградова.

Как сообщили в региональном минстрое, для размещения замерзающих людей приведены в готовность пять временных пунктов на 210 человек. 20 ноября, чтобы не допустить размораживания системы отопления, во всех подъездах и подвалах жилых домов, попавших под отключение, были установлены тепловые пушки. Людям раздают электрообогреватели и тепловентиляторы.

Крупная коммунальная авария произошла в военном городке в Чебаркуле в воскресенье, 17 ноября. Во время замены труб сеть не выдержала температуры ниже 20 градусов, произошло несколько прорывов труб. 19 ноября было три аварии, одну из них устранили полностью. На момент подготовки материала к теплу пытались подключить восемь домов, велись работы по устранению двух прорывов теплотрассы. К проведению аварийно-восстановительных работ было привлечено министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, ФГБУ «ЦЖКУ Министерства обороны», сотрудники МЧС и представители администрации.

Карина Кальярова