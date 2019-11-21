Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы

Гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал, что выстрелил из распылителя «Удар» (устройство дозированного аэрозольного распыления) в водителя такси возле отеля Four Seasons в центре Москвы для самозащиты, когда «угрозы дошли до физических действий». При этом, как сообщает пресс-служба компании, заявление в полицию первым написал господин Сачков. Ранее сегодня СМИ и анонимные Telegram-каналы сообщали, что заявление написал и пострадавший гражданин Киргизии.

Инцидент произошел накануне. Как следует из заявления таксиста, в 16:45 он стоял в пробке возле Four Seasons, когда «к нему подошел неизвестный мужчина и в грубой форме, с использованием нецензурной лексики потребовал, чтобы он немедленно уезжал» (цитата по ТАСС). На претензии таксист ответил, что не может отъехать из-за затора. Тогда, по версии водителя, неизвестный достал газовый пистолет и несколько раз выстрелил в него, а также в другого таксиста, который пытался помочь.

По версии Ильи Сачкова, пробка возле отеля создается таксистами искусственно. Он пояснил, что приехал к гостинице на встречу в 14:55, но не смог подъехать из-за затора и пошел пешком. В 16:38 он вышел из Four Seasons, однако такси все были там. Метрдотель отказался помочь в решении проблемы, поэтому господин Сачков сам обошел все машины и попросил водителей уехать. «Я подошел к водителю одного из "такси" и попросил не перекрывать проезжую часть. На это водитель выругался и посоветовал проваливать. На мою повторную просьбу не перегораживать проезд водитель выскочил из машины с угрозами... Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям: он толкнул меня и замахнулся кулаком. В этот момент я достал газовый ''Удар''... и распылил газ в направлении нападавшего»,— приводит пресс-служба Group-IB слова господина Сачкова. Он заявил, что ждет видеозапись с места инцидента.