Татарстанским студентам предоставят транспортные гранты на 60 млн рублей

В Татарстане начался конкурс на получение транспортного гранта для студентов. Как сообщает пресс-служба Минмолодежи региона, общая сумма гранта составляет 60 млн руб. Ее получат 5,7 тыс. студентов.

Как отметил глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов, с 2019 года при получении транспортного гранта в республики введена дифференциация, в соответствии с которой в малых городах с низкой стоимостью проезда ежемесячная выплата студентам составит 800 руб., в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге – 1 тыс. руб., а в Казани – 1,1 тыс. руб.

По данным министерства, на субсидию могут рассчитывать лишь студенты очной формы обучения. При этом у них не должно быть академической задолженности, они активно должны проявлять себя в научной, общественной, спортивной и творческой сферах. В числе получателей гранта могут быть и иностранные студенты. Кроме того, впервые в этом году организаторы конкурса ввели новую категорию. Речь идет о нуждающихся студентах, чей среднедушевой семейный доход не превышает 20 тыс. руб. Они первыми получат деньги в качестве меры соцподдержки от государства.

Для получения гранта студентам нужно подать заявку и отправить необходимый комплект документов и справок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 декабря в вузах и ссузах Татарстана. Позже в них сформируют спецкомиссии, которые выберут победителей.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана решили увеличить финансирование транспортного гранта в два раза вместо введения проездного для студентов.

"Ъ-Казань"