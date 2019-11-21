Кто подавал в суд на Владимира Путина

21 ноября оппозиционер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией заявили, что подают иск в отношении президента России Владимира Путина с требованием признать незаконным его бездействие после возбужденных уголовных и административных дел в отношении организации и ее членов. Кто еще подавал в суд на Владимира Путина и чем это заканчивалось — в материале “Ъ”.

4 ноября 2002 года, за неделю до визита Владимира Путина в Норвегию, заявление с требованием привлечь его к суду подала в полицию Осло норвежская правозащитная организация «Комитет в поддержку Чечни». По словам главы комитета, экс-депутата парламента Норвегии Ингвальда Годала, иск о нарушениях прав человека в Чечне был подан от имени семи чеченских беженцев. Заявление не получило хода, норвежский МИД прокомментировал, что оно лишено судебной перспективы, а выдвижение обвинения против действующего главы государства «в принципе невозможно».

23 декабря 2010 года оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков направили в Савеловский суд Москвы иск к премьер-министру Владимиру Путину и ВГТРК на 1 млн руб. о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стало заявление премьера в ходе прямой линии о политиках, которые «поураганили в 90-е» и были затем «оттащены от кормушки». По словам адвоката ответчика Елены Забраловой, Владимир Путин говорил не о конкретных людях, а «о неопределенном круге политиков». 14 февраля 2011 года суд отказал в удовлетворении иска. В мотивировочной части, опубликованной позже, было указано, что фамилии истцов были «употреблены не в качестве имен собственных, а исключительно в нарицательном значении». 24 марта того же года Мосгорсуд подтвердил отказ.

3 июня 2013 года житель города Орска Михаил Прокофьев подал в Ленинский райсуд иск с требованием привлечь к ответственности президента России Владимира Путина за неисполнение ст. 33 Конституции РФ (об обращениях граждан в госорганы). Истец заявлял о бездействии главы государства на его неоднократные обращения из-за отсутствия отопления в доме. Суд отказал в принятии иска, так как президент «не является уполномоченным лицом по рассмотрению заявлений граждан». Отмечалось также, что, согласно ст. 91 Конституции, президент России обладает неприкосновенностью и поэтому «не может быть привлечен к любой установленной федеральным законом ответственности, в том числе к гражданско-правовой».

11 февраля 2016 года оппозиционер Алексей Навальный подал в Тверской райсуд Москвы административное исковое заявление против Владимира Путина. Утверждалось, что ответчик нарушил закон «О противодействии коррупции», якобы одобрив выделение $1,75 млрд из Фонда национального благосостояния проекту СИБУРа «Запсибнефтехим». По мнению истца, Владимир Путин должен был заявить о конфликте интересов, так как, по данным оппозиционера, акционер СИБУРа Кирилл Шамалов — зять президента. 12 февраля суд отказал в рассмотрении иска, ссылаясь на неприкосновенность президента.

Еще один иск в Тверской райсуд Алексей Навальный подал 3 ноября 2017 года. В нем требовалось признать незаконными «действия или бездействие» президента России из-за отказов по согласованию оппозиционных митингов. 8 ноября суд заявил, что иск «не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства», а из содержания жалобы неясно, каким образом «затрагиваются права, свободы и законные интересы истца».

7 апреля 2016 года Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск 85-летнего жителя города Балаково Николая Суворова с требованием отстранения президента России Владимира Путина от занимаемой должности. В своем иске он назвал главу государства «другом олигархов», виновным в «обнищании российского народа». В тот же день суд выпустил постановление, что он не может «вмешиваться в деятельность президента», а президент обладает полномочиями, которые делают невозможным его привлечение к ответственности. 15 апреля судья, принявшая иск, подала в отставку.

11 февраля 2019 года иск против Владимира Путина в Тверской райсуд подал музыкант и шоумен из Казани Олег Лихачев. Истец требовал возместить моральный и материальный ущерб от экономической политики президента, обвиняя его в создании «гнилокапиталистической системы своячества». Суд отклонил иск, заявив, что президента России нельзя привлечь к ответственности.

Михаил Малаев