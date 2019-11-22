ЦБ засекречивает банковскую отчетность

Банк России продолжает снижать прозрачность российской финансовой отчетности кредитных организаций. Ранее регулятор уже отказался от публичного раскрытия в части счетов оборонных предприятий, а также от раскрытия отчетности банковских групп. Теперь же ЦБ решил засекретить счета, отражающие расчеты с валютными и фондовыми биржами, а также сделки с клиентами по покупке или продаже иностранной валюты. Эксперты полагают, что цель новации — сокрытие операций банков на создающейся бирже для санкционных компаний.

Указание о составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций, было опубликовано на днях на портале проектов нормативных правовых актов. В этом документе ЦБ вводит в правовое поле уже устоявшуюся практику засекречивания отдельных счетов оборотной ведомости по счетам бухучета банков (101-я форма). Это касается счетов организаций, находящихся в государственной собственности, негосударственных организаций и исполнителей гособоронзаказа.

Проект указания содержит и дополнительные новшества. В частности, ЦБ ограничивает раскрытие информации по балансовому счету 304 («счета для осуществления клиринга»). Для этого регулятор решил суммировать и раскрывать только в агрегированном виде остатки и обороты по счетам второго порядка. Таким же образом будет размыта информация по балансовому счету 474, на котором отражаются различные операции, в частности, расчеты с валютными и фондовыми биржами, с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты, факторинговые операции, расчеты по деривативам, требования по аккредитивам с нерезидентами и т. д.

Эксперты отмечают, что нововведение негативно отразится на транспарентности отчетности кредитных организаций. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина обращает внимание, что отраженные на счете 474 требования по различным некредитным операциям банков зачастую необходимы для детального анализа в части оценки рисков, контрагентов и экономической сути проводимых сделок. «Засекречивание этого счета может существенно затруднить анализ, поскольку не позволит отделить, например, объем операций с биржей от сделок по аккредитивам с нерезидентами, риски которых существенно отличаются»,— отмечает госпожа Кожекина.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков обращает внимание, что счета 304 и 474 по большей части связанны с операциями банков на бирже. «В этой связи логично вспомнить про то, что ведется работа над созданием биржи для санкционных компаний»,— указывает он. В августе прошлого года Минфин и ЦБ занялись созданием финансовой инфраструктуры для листинга российских компаний, попавших под ограничения (см. “Ъ” от 23 августа 2018 года). Она создается на базе Санкт-Петербургской валютной биржи (см. “Ъ” от 9 августа), ее основными акционерами будут крымский банк РНКБ и обслуживающий оборонку Промсвязьбанк. Первое размещение одной из санкционных компаний, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, может состояться уже в декабре.

Пресс-служба Банка России заявила, что новая редакция порядка раскрытия регулятором отчетности кредитных организаций устанавливает «упрощенную форму» публикации информации оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций—участников клиринга. «Данное изъятие вызвано действием в отношении последних мер ограничительного характера»,— пояснили в ЦБ.

Алексей Моисеев, замминистра финансов, 27 августа, о засекречивании отчетности Промсвязьбанка (цитата по «Интерфаксу») Исчезло, чтобы кому не надо не лезли

Вместе с тем пока регулятор не ввел в нормативное поле примененные им практики засекречивания отчетности отдельных кредитных организаций. Например, с ноября прошлого года в отчетности Промсвязьбанка использовался несуществующий в бухгалтерском учете счет 49999 (см. “Ъ” от 9 января). В октябрьской отчетности уже нескольких банков — ПСБ, Еврофинанс Моснарбанка, РФК и ряд других — все счета второго порядка (свыше 1,3 тыс.) были агрегированы на 14 счетах.

Виталий Солдатских