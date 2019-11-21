Против кубанского судьи Павла Грачева будет возбуждено дело о получении взятки

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ согласилась с возбуждением уголовного дела в отношении судьи Темрюкского райсуда Краснодарского края Павла Грачева, сообщает ресурс «Право.ру». В июне текущего года Квалификационная коллегия судей края удовлетворила представление главы СКР Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение дела против судьи, который обжаловал это решение в ВККС.

По информации краевой квалификационной коллегии судей, в действиях Павла Грачева усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 («Получение особо крупной взятки») и ч. 1 ст. 305 УК РФ («Вынесение судьей заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта»). По версии СКР, судья Грачев, рассматривая дело о земельном споре, попросил у одного из участников процесса миллион рублей.

Анна Перова, Краснодар