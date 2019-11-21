Бывший глава угро Нефтекамска и его подчиненный получили реальный срок за пытки

Янаульский районный суд Башкирии сегодня приговорил к реальным срокам колонии общего режима двух бывших полицейских Нефтекамска — экс-начальника уголовного розыска Ильвира Сагитова и его подчиненного, старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ст. 286 УК РФ). В день сотрудников правоохранительных органов в ноябре 2016 года, как установил суд, полицейские пытали местного жителя Венера Мардамшина, от которого пытались получить признание в похищении местной предпринимательницы Фирузы Насыровой и краже ее мобильного телефона. После задержания его заковали в наручники, надели на голову пакет, а позже избивали дубинками, растягивали тело и пытали электрошокером. У потерпевшего была диагностирована сочетанная черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом позвонка, ушибы и внутреннее кровотечение.

Суд назначил каждому из подсудимых по три года и три месяца колонии.

Интересы Венера Мардамшина представляла организация «Комитет против пыток».

Гособвинение просило для Ильвира Сагитова восемь лет, для Радима Хайруллина — семь с половиной лет колонии.

Подсудимые вину не признали.

В 2018 году Нефтекамский городской суд оправдал полицейских. На новое рассмотрение дело было передано Верховным судом Башкирии, при этом для объективного рассмотрения ВС изменил подсудность и из Нефтекамска передал материалы в Янаул.

Влада Шипилова