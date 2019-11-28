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Дональд Трамп, президент США По утверждению представителей Демократической партии, 25 июля 2019 года в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп пытался убедить его начать расследование коррупционных связей Хантера Байдена — сына своего потенциального конкурента на выборах президента Джо Байдена. Стенограмма записи позже была обнародована Белым домом

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Действующие лица в деле об импичменте Дональда Трампа

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Президента США Дональда Трампа пригласили на слушания по импичменту 4 декабря, в ходе которых судебный комитет Палаты представителей рассмотрит конституционные основания его отставки. Демократы подозревают главу Белого дома в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал от президента Владимира Зеленского провести расследование против сына своего политического оппонента Джо Байдена. Кто есть кто в деле об импичменте — в фотогалерее “Ъ”.


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