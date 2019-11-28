Действующие лица в деле об импичменте Дональда Трампа

Президента США Дональда Трампа пригласили на слушания по импичменту 4 декабря, в ходе которых судебный комитет Палаты представителей рассмотрит конституционные основания его отставки. Демократы подозревают главу Белого дома в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал от президента Владимира Зеленского провести расследование против сына своего политического оппонента Джо Байдена. Кто есть кто в деле об импичменте — в фотогалерее “Ъ”.